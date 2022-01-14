Два симптома на коже назвали признаком больной печени

Печень выполняет множество функций и является своеобразным фильтром, который очищает организм от вредных веществ и токсинов. Существует множество заболеваний этого важнейшего для человека органа, но опасность состоит в том, что их диагностируют далеко не сразу.

Согласно данным специалистов, у заболеваний печени есть определенные неочевидные симптомы.

Желтуха

Желтуха характеризуется изменением цвета кожи и белков глаз на желтый цвет (вызвано аномально высоким уровнем билирубина в крови). Желтуха, как правило, является первым признаком заболевания печени.

Синяки

Еще один признак того, что печень не здорова – склонность к образованию синяков без ударов или повреждений. Не исключено, что это повод записаться на консультацию к врачу.

Кроме того, к распространенным симптомам, которые могут указывать на проблемы с печенью, относятся усталость и слабость, общее ухудшение состояния здоровья, тошнота и потеря аппетита, холестаз (снижение или прекращение выведения желчи, вырабатываемой печенью), увеличение печени, варикозное расширение вен пищевода, асцит (скопление жидкости в брюшной полости).

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