В Подольске мужчина пожег себя возле полиции. 18+

Огонь потушили проезжавшие мимо сотрудники охранной фирмы и вызвали скорую помощь. Сейчас мужчина находится в больнице.
В Подольске Одесской области мужчина поджег себя возле административного здания территориального подразделения полиции. Об этом сообщает Подольское районное управление полиции в Одесской области.
Огонь потушили проезжавшие мимо сотрудники охранной фирмы и вызвали скорую помощь. Сейчас мужчина находится в больнице, ему оказывают медицинскую помощь.
Личность мужчины установлена — это 37-летний житель Куяльницкой ОТГ.
Правовая квалификация события будет предоставлена после проведения проверки и изучения всех обстоятельств.
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