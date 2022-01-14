В Подольске мужчина пожег себя возле полиции. 18+

Огонь потушили проезжавшие мимо сотрудники охранной фирмы и вызвали скорую помощь. Сейчас мужчина находится в больнице.

В Подольске Одесской области мужчина поджег себя возле административного здания территориального подразделения полиции. Об этом сообщает Подольское районное управление полиции в Одесской области.

Огонь потушили проезжавшие мимо сотрудники охранной фирмы и вызвали скорую помощь. Сейчас мужчина находится в больнице, ему оказывают медицинскую помощь.

Личность мужчины установлена — это 37-летний житель Куяльницкой ОТГ.

Правовая квалификация события будет предоставлена ​​после проведения проверки и изучения всех обстоятельств.

Внимание! Видео 18+