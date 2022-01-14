Назван лучший завтрак для повышения уровня витамина D

Пребывание под солнечными лучами не менее 5–30 минут дважды в неделю может помочь организму получить необходимое количество витамина D. По словам диетологов, людям в возрасте до 70 лет нужно минимум 600 МЕ этого вещества ежедневно, а взрослым старше 70 лет – 800 МЕ.

Однако у жителей северной части нет возможности проводить много времени на солнце, поэтому есть другие способы повышения уровня витамина в организме, например, изменение рациона питания. Эксперты назвали лучший завтрак для повышения уровня витамина D.

Хорошим источником этого вещества являются яйца, грибы и обогащенное молоко. Но больше остальных продуктов богата витамином жирная рыба. Выяснилось, что дикий лосось является одним из самых лучших источников витамина D: 988 МЕ в 100 г или 124% от дневной нормы потребности в витамине D.

Конечно, мало кто будет готовить лосося на завтрак, поэтому можно съесть копченого лосося в бутербродах или как дополнение к яйцам всмятку.

Помимо этого, можно добавить в утреннее меню омлет с копченым лососем и сыром бурсен.

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