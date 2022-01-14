Врач-диетолог назвала самый важный элемент для иммунитета

Главный врач клиники «Риммарита», врач-диетолог Римма Мойсенко в интервью рассказала о том, недостаток какого элемента в организме человека наиболее критичен для иммунитета осенью.

Одним из самых важных элементов является магний, который обслуживает более 300 химический реакций в организме человека.

«В том случае, если у человека будет низкий уровень магния, то нарушится работа щитовидной железы. Она, в свою очередь, отвечает за иммунный ответ. Соответственно будут хуже вырабатываться адреналин и кортизол. Последний как раз и отвечает за стимулирование иммунитета», — добавила Мойсенко.

Поэтому осенью магний становится незаменимым элементом для организма человека. Летом, в период высоких температур, он выходит с потоотделением. Поэтому, когда наступает осень, человек становится более подвержен болезням.

Помимо прочего, недостаток магния влечет и другие негативные последствия: быстрая утомляемость, повышенная нервозность, отечность, набор лишнего веса и целлюлит.

Для того, чтобы повысить уровень магния необходимо употреблять орехи, ягоды, дыни, зеленый чай. Можно пользоваться специальными добавками, в которых содержится этот элемент, или солью для ванн.

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