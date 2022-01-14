Хакеры взломали правительственные сайты в Украине

Официальный сайт Министерства образования и науки Украины взломали неизвестные. На портале появились угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках

Об этом свидетельствует сообщение на сайте МОН.

На сайте на черном фоне опубликовали перечеркнутые иконки с гербом, флагом и картой Украины, а также профилем свиньи.

Картинки сопровождались угрожающими сообщениями на украинском, русском и польском языках. Суть угроз заключалась в том, что личные данные украинцев якобы были слиты.

«Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли», — говорится в сообщении.