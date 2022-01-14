Хакеры взломали правительственные сайты в Украине

Официальный сайт Министерства образования и науки Украины взломали неизвестные. На портале появились угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках
Об этом свидетельствует сообщение на сайте МОН.
На сайте на черном фоне опубликовали перечеркнутые иконки с гербом, флагом и картой Украины, а также профилем свиньи.
Картинки сопровождались угрожающими сообщениями на украинском, русском и польском языках. Суть угроз заключалась в том, что личные данные украинцев якобы были слиты.
«Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли», — говорится в сообщении.
На данный момент сайт министерства образования и науки Украины недоступен.
Утром в пятницу, 14 января, на странице МОН в социальных сетях подтвердили факт хакерской атаки на официальный сайт ведомства.
«В связи с глобальной атакой в ночь с 13 на 14 января 2022 официальный сайт Министерства образования и науки временно не работает», — говорится в сообщении.
Кроме того, хакеры совершили атаку на сайты Министерства иностранных дел, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Кабинета Министров. На этих порталах опубликовано то же сообщение, что и на сайте МОН.
Также не работает и сайт «Дии». При попытке зайти на портал выбивает ошибку 503, которая свидетельствует о том, что сервер недоступен.
В то же время мобильное приложение «Дия» работает без проблем.
unian.net