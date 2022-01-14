Раскрыт лучший способ укрепления иммунитета

Поддержать иммунитет помогут физические нагрузки, качественный сон, отказ от вредных привычек и снижение уровня стресса. Однако врачи рекомендуют добавить в ежедневный распорядок дня еще одно правило.

По словам экспертов из Клиники Кливленда, необходимо придерживаться сбалансированной диеты с употреблением большого количества фруктов и овощей, сведения к минимуму обработанных продуктов, добавленного сахара и натрия. Как пояснили специалисты, фрукты и овощи содержат витамины D и С, которые непосредственно влияют на иммунную систему.

«Хотя добавки могут заполнить пробелы в вашем рационе, лучший способ пополнить запасы необходимых питательных веществ – получать их прямо из пищи. Организм лучше усваивает и использует витамины, когда они поступают из натуральных источников», – поделились подробностями медики.

Диета с высоким содержанием обработанных пищевых продуктов, добавленного сахара и натрия повышает вероятность развития ожирения, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, высокого уровня холестерина и гипертонии, что негативно сказывается на иммунитете.

Доказано, что усилить естественную защиту организма поможет витамин С, так как вещество поддерживает различные клеточные функции, а его нехватка приводит к нарушению иммунного ответа и повышению восприимчивости к инфекциям.

При этом американские медики отмечают, что витамин D также помогает регулировать иммунитет, уменьшать воспаление и даже замедлять рост раковых клеток. Этим веществом богаты жирная рыба, яичные желтки, печень и молоко.

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