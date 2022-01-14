Школьников будут кормить макаронами по 72 грн в Кривом Роге

В городе Кривой Рог может созреть очередной повод для коррупционного скандала. Потому что чиновники отдела образования Саксаганского района города закупили для образовательных и дошкольных учреждений района макароны, которые стоят 72 гривны за килограмм. Об этом информирует «Первый Криворожский», ссылаясь на информацию, обнародованную на сайте госзакупок Prozorro.

Город закупил очень дорогие макароны (фото из открытых источников)

Важно, что еще в конце декабря в этом городе прошла процедура тендера для закупки 32 824 кг макарон для школьников и воспитанников образовательных учреждений Саксаганского района. Участие в тендере принимали два участника: ФЛП «Мирошниченко Элина Валерьевна», которая предоставила предложение поставки оговоренных продуктов за 1 933 333,60, это — 58,8 за кг и другая фирма — ООО «Агроном-КР», предлагавшая свою цену — 2 356 763,20. Выходит еще дороже — 71,8 за кг, что на 13 грн больше, чем предлагал конкурент.

Победил в процедуре тендера недешевый участник с предлагаемой стоимостью этого продукта – почти 72 гривны.

Представители медиа отмечают, что представители открытых площадок предлагают цену макарон 54 гривны за 1 кг , ценовая разница – почти 19 гривен. До этого, цена представителей опта должна быть меньше, чем в торговых заведениях.

По информации Youcontrol, общество-победитель процедуры зарегистрировали 3 года назад. За это время представители «Агроном-КР» победили в тендерах на немалые суммы – более 54 миллионов гривен.

При этом эта предпринимательская структура была участником нескольких судебных исков о несвоевременной поставке продуктов и отказе от таких поставок.

Напомним, что «Комментарии» информировали о том, что родители жалуются, что в школах Львовской области унижают льготников.

Читайте Comments.ua в Google News





Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.