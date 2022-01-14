Школьников будут кормить макаронами по 72 грн в Кривом Роге

В городе Кривой Рог может созреть очередной повод для коррупционного скандала. Потому что чиновники отдела образования Саксаганского района города закупили для образовательных и дошкольных учреждений района макароны, которые стоят 72 гривны за килограмм. Об этом информирует «Первый Криворожский», ссылаясь на информацию, обнародованную на сайте госзакупок Prozorro.
Город закупил очень дорогие макароны (фото из открытых источников)
Важно, что еще в конце декабря в этом городе прошла процедура тендера для закупки
Победил в процедуре тендера недешевый участник с предлагаемой стоимостью этого продукта – почти 72 гривны.
Представители медиа отмечают, что представители открытых площадок предлагают цену макарон 54 гривны за
По информации Youcontrol, общество-победитель процедуры зарегистрировали 3 года назад. За это время представители «Агроном-КР» победили в тендерах на немалые суммы – более 54 миллионов гривен.
При этом эта предпринимательская структура была участником нескольких судебных исков о несвоевременной поставке продуктов и отказе от таких поставок.
Напомним, что «Комментарии» информировали о том, что родители жалуются, что в школах Львовской области унижают льготников.
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