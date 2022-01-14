Школьников будут кормить макаронами по 72 грн в Кривом Роге

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В городе Кривой Рог может созреть очередной повод для коррупционного скандала. Потому что чиновники отдела образования Саксаганского района города закупили для образовательных и дошкольных учреждений района макароны, которые стоят 72 гривны за килограмм. Об этом информирует «Первый Криворожский», ссылаясь на информацию, обнародованную на сайте госзакупок Prozorro.

В Кривом Роге чиновники закупили для школьников макароны по 72 грн за кг

Город закупил очень дорогие макароны (фото из открытых источников)

Важно, что еще в конце декабря в этом городе прошла процедура тендера для закупки 32 824 кг макарон для школьников и воспитанников образовательных учреждений Саксаганского района. Участие в тендере принимали два участника: ФЛП «Мирошниченко Элина Валерьевна», которая предоставила предложение поставки оговоренных продуктов за 1 933 333,60, это — 58,8 за кг и другая фирма — ООО «Агроном-КР», предлагавшая свою цену — 2 356 763,20. Выходит еще дороже — 71,8 за кг, что на 13 грн больше, чем предлагал конкурент.

Победил в процедуре тендера недешевый участник с предлагаемой стоимостью этого продукта – почти 72 гривны.

Представители медиа отмечают, что представители открытых площадок предлагают цену макарон 54 гривны за 1 кг, ценовая разница – почти 19 гривен. До этого, цена представителей опта должна быть меньше, чем в торговых заведениях.

По информации Youcontrol, общество-победитель процедуры зарегистрировали 3 года назад. За это время представители «Агроном-КР» победили в тендерах на немалые суммы – более 54 миллионов гривен.

При этом эта предпринимательская структура была участником нескольких судебных исков о несвоевременной поставке продуктов и отказе от таких поставок.

Напомним, что «Комментарии» информировали о том, что родители жалуются, что в школах Львовской области унижают льготников.

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