Супермодель взволновала снимками в белье (ВИДЕО)

Белла Хадид приняла участие в рекламном кампейне известного бренда ко Дню всех влюбленных.
Американская супермодель Белла Хадид снялась в рекламе новой коллекции нижнего белья Victoria’s Secret, посвященной Дню Валентина. Соблазнительные фото манекенщицы появились в Instagram бренда.
25-летняя Белла позировала в нежно-розовом и черном комплектах белья, дополнив образы украшениями.
Белла Хадид в фотосессии для Victoria’s Secretinstagram.com/victoriassecret
Отметим, что в праздничном кампейне приняли участие модели разных национальностей и телосложений, в том числе представительницы pluse-size Палома Эльсессер и Юми Ну.