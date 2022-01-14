Супермодель взволновала снимками в белье (ВИДЕО)

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Белла Хадид приняла участие в рекламном кампейне известного бренда ко Дню всех влюбленных.

Супермодель взволновала снимками в белье

Американская супермодель Белла Хадид снялась в рекламе новой коллекции нижнего белья Victoria’s Secret, посвященной Дню Валентина. Соблазнительные фото манекенщицы появились в Instagram бренда.

25-летняя Белла позировала в нежно-розовом и черном комплектах белья, дополнив образы украшениями.