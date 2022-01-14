Назван витамин, дефицит которого приводит к слабоумию

Заведующая лабораторий витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Наталия Жилинская рассказала о том, какой витамин отвечает за правильное функционирование организма и почему дефицит этого органического соединения серьезно повышает риск развития деменции.

Таким витамином, как объяснила специалист, является B3. Дело в том, что он участвует во многих метаболических процессах и важен для правильного функционирования нервной системы.

«Его низкая доступность или дефицит данного витамина могут привести к различным неврологическим нарушениям», — отметила Жилинская в интервью.

Если человек чувствует покалывание в конечностях или их онемение, это может свидетельствовать о недостатке витамина В3. Также об этом может говорить появление мышечных спазмов.

«Кроме того, недостаток витамина может приводить к деменции и необратимым состояниям здоровья», — предупредила Жилинская.

Источником витамина B3 являются нежирное мясо, печень, продукты, содержащие дрожжи. При этом у людей, употребляющих алкоголь или некоторые лекарства, усвоение этого витамина снижается, поэтому им необходимо принимать специальные препараты. Однако оценивать необходимость такого шага должен врач на основе исследований.

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