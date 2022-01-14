Под Киевом «Дед Мороз» выбил зубы клиенту

На место происшествия пришлось вызвать скорую и полицию. Пострадавшему оказывали помощь врачи скорой.

Во время новогодних праздников в Ирпене произошел курьезный инцидент: мужчина в костюме Деда Мороза полез в драку с клиентом, который не захотел платить за совместное фото.

Об этом рассказал начальник Ситуационного центра коммунального предприятия «Муниципальная стража» Роман Левенец, передает издание ITV

Инцидент случился еще 31 декабря около часа ночи — именно тогда на улице начали появляться горожане, которые продолжали праздновать Новый год на улице. В то время произошло несколько стычек.

На место происшествия пришлось вызвать скорую и полицию. В результате конфликта пострадавшему клиенту оказывали помощь врачи — он лишился двух зубов. Деда Мороза задержали правоохранители.