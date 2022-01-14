Землетрясение в Закарпатской области | Комментарии Украина

В пятницу, 14 января, в Закарпатье произошло землетрясение. По информации специалистов, магнитуда толчков внутри земной коры равнялась 1,3 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает на своем сайте национальный Главный центр специального контроля.

На Закарпатье снова землетрясение (фото из открытых источников)

Как сообщают украинские сейсмологи, эпицентр этого явления находится в 12 км в восточном направлении от областного центра Закарпатья — города Ужгорода. Установленная глубина — 2 км .

В действующей классификации землетрясений, оно из разряда не ощутимых.

При этом, последний подземный толчок в этом регионе был зарегистрирован вчера, 13 января. Установленная магнитуда толчков внутри земной коры в прошлый четверг была больше и равнялась 1,5 балла.

По информации Главного центра специального контроля, за последние два года в местностях недалеко от областного центра Закарпатья – города Ужгород было зарегистрировано 6 землетрясений.

Как утверждают специалисты этой структуры, наиболее мощные толчки в толще земных недр Закарпатской области имели место 19 апреля и через неделю — 27 апреля 2020 с установленными магнитудами 3,1 и 3,2 балла соответственно.

Напомним, что «Комментарии» сообщали, что сейсмолог рассказал, почему в Украине больше землетрясений. То, что плиты земной коры в пределах нашего государства часто трясет – это обычная вещь. А происходят они чаще в одних регионах мира, чем в других, по той причине, что постоянно находятся в движении плиты земной коры. Где они очень активны, землю трясет часто и очень мощно. Сергей Вербицкий отметил, что земные толчки на территории нашей страны происходят часто и достаточно большую силу. Мы просто этого не ощущаем.

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