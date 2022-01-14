Землетрясение в Закарпатской области | Комментарии Украина

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В пятницу, 14 января, в Закарпатье произошло землетрясение. По информации специалистов, магнитуда толчков внутри земной коры равнялась 1,3 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает на своем сайте национальный Главный центр специального контроля.

В Закарпатской области второй день подряд фиксируют землетрясение

На Закарпатье снова землетрясение (фото из открытых источников)

Как сообщают украинские сейсмологи, эпицентр этого явления находится в 12 км в восточном направлении от областного центра Закарпатья — города Ужгорода. Установленная глубина — 2 км.

В действующей классификации землетрясений, оно из разряда не ощутимых.

При этом, последний подземный толчок в этом регионе был зарегистрирован вчера, 13 января. Установленная магнитуда толчков внутри земной коры в прошлый четверг была больше и равнялась 1,5 балла.

По информации Главного центра специального контроля,  за последние два года в местностях недалеко от областного центра Закарпатья – города Ужгород было зарегистрировано 6 землетрясений.

Как утверждают специалисты этой структуры, наиболее мощные толчки в толще земных недр Закарпатской области имели место 19 апреля и через неделю — 27 апреля 2020 с установленными магнитудами 3,1 и 3,2 балла соответственно.

Напомним, что «Комментарии» сообщали, что сейсмолог рассказал, почему в Украине больше землетрясений. То, что плиты земной коры в пределах нашего государства часто трясет – это обычная вещь. А происходят они чаще в одних регионах мира, чем в других, по той причине, что постоянно находятся в движении плиты земной коры. Где они очень активны, землю трясет часто и очень мощно. Сергей Вербицкий отметил, что земные толчки на территории нашей страны происходят часто и достаточно большую силу. Мы просто этого не ощущаем.

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