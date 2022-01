Названо количество витамина D, которое нужно принимать после 50 лет

«Без достаточного количества витамина D организм усваивает только примерно от 10 до 15% потребляемого кальция, поэтому эти два питательных вещества являются ключевыми для поддержания минеральной плотности костей после 50», — рассказала порталу Eat this! Not That! Эми Гудсон, магистр медицины, доктора медицинских наук, автор книги «Спорт».

Гудсон рассказала авторам портала о том, сколько витамина D вам нужно после 50 лет.

Оказывается, рекомендуемая суточная доза витамина D практически не меняется для людей старше 50 лет.

«В то время как многие врачи и медицинские работники рекомендуют больше витамина D, текущая суточная потребность в витамине D составляет 600 МЕ (15 микрограммов) для людей старше 50 лет, что является таким же количеством для взрослых от 19 до 50 лет», — говорит Гудсон.

Единственный раз, когда мы видим сдвиг нормы, — это для людей старше 70 лет, когда он увеличивается с 600 МЕ (15 микрограммов) до 800 МЕ (20 микрограммов) витамина D.

Если вы думаете, что вам может потребоваться больше витамина D, Гудсон говорит, что есть несколько распространенных ситуаций, на которые следует обратить внимание. Если какой-либо из пунктов относится к вам, вы можете поговорить со своим врачом о приеме большего количества витамина D:

— если вы не выходите на улицу в течение основной световой части дня;

— если вы живете в местах, где в определенное время года темнота, нет солнца;

— если вы или член вашей семьи страдали остеопенией или остеопорозом;

— если вы не употребляете продукты, богатые витамином D, такие как коровье молоко, лосось и другую жирную рыбу, масло криля и т. Д.

Чтобы быть абсолютно уверенным в том, что вы получаете достаточно витамина D, вы должны сдавать лабораторные показатели ежегодно.

