Война Россия Украина — Пентагон рассказал о планах по вторжению РФ

В оборонном ведомстве Соединенных Штатов Америки заявили, что обладают данными о подготовке Российской Федерацией предлога для военного вторжения на территорию Украины.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Пресс-секретарь ведомства Джон Кирби заявил во время встречи с журналистами, что Россия действительно готовит группу военных, которые будут проводить операцию в Украине «под чужим флагом». По его словам, Пентагон уже располагает информацией, указывающей на подготовку Россией предлога для оправдания своего военного вторжения на украинскую территорию.

Между тем, в оборонном ведомстве США дали понять Кремлю, что в случае полномасштабного военного столкновения российской и украинской армий официальный Вашингтон и союзники США по НАТО могут помочь Украине, в т.ч, путем проведения учений в Польше, Румынии и Словакии. Кроме того, ведущие американские СМИ со ссылкой на собственные источники в Белом доме сообщают, что администрация Джо Байдена рассматривает вопрос поставки современного оружия для украинской армии.

Напомним, в Белом доме сообщили о наличии доказательств того, что Россия подготовила боевиков в ОРДЛО для проведения провокаций на Донбассе. Там отметили, что Кремлю нужен предлог для полномасштабного вторжения в Украину.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны западных демократий должны стать на защиту Украины перед угрозой российского вторжения, ведь от решения этого кризиса зависит международная безопасность.