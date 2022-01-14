вот почему чрезмерное потоотделение и жирная кожа могут быть признаками

Болезнь, вызванная потерей нервных клеток в головном мозге, не убивает людей напрямую, но может сделать вас более уязвимыми для опасных для жизни инфекций. Хотя лекарства от болезни Паркинсона не существует, существуют методы лечения, позволяющие уменьшить симптомы и сохранить качество жизни как можно дольше. Итак, каковы симптомы болезни Паркинсона? Вот основные симптомы и предупреждающие знаки, которые вы можете пропустить.

Симптомы болезни Паркинсона варьируются от человека к человеку, и иногда болезнь трудно обнаружить даже медицинским работникам. Вот почему так важно посетить специалиста по двигательным расстройствам, если вы подозреваете, что у вас болезнь Паркинсона.

Симптомы могут быть очень тонкими, и есть один, который вы можете не заметить. Например, болезнь Паркинсона может вызвать проблемы с потоотделением? Да, чрезмерное потоотделение — даже когда вам не жарко и не беспокоит — может быть симптомом болезни Паркинсона.

Parkinson’s UK объяснила:

«Люди с болезнью Паркинсона иногда имеют проблемы с кожей и тем, насколько сильно или мало они потеют. У некоторых людей могут быть только незначительные проблемы, в то время как у других могут быть более серьезные проблемы, которые могут повлиять на повседневную жизнь».

Почему болезнь Паркинсона вызывает чрезмерное потоотделение?

Есть несколько причин повышенной потливости при болезни Паркинсона. Во-первых, болезнь Паркинсона может вызвать проблемы с той частью нервной системы, которая контролирует потоотделение.

Люди с болезнью Паркинсона также могут производить больше кожного сала (маслянистое вещество, которое защищает кожу и сохраняет ее эластичность), чем обычно.

Это может привести к тому, что ваша кожа станет жирной и блестящей, особенно на лице и коже головы.

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