Примеры, когда сравнение — прекрасный способ постигать мир (фото)

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Люди регулярно делают различные манипуляции, чтобы найти сходства и различные вещей, найти ответы. Сравнение — привычный способ постигать окружающий мир.

Столько еды можно купить в Австралии по цене одной пачки сигарет из 40 штук

Примеры, когда сравнение - прекрасный способ постигать мир (фото)

Гигантский песель: рост девушки на фото составляет 170 см

Примеры, когда сравнение - прекрасный способ постигать мир (фото)

Как пожары преобразили Австралию: фото одной и той же трассы

Примеры, когда сравнение - прекрасный способ постигать мир (фото)

Капустный лист-рекордсмен

Примеры, когда сравнение - прекрасный способ постигать мир (фото)

«Моя комната до и после того, как я поборола депрессию»

Примеры, когда сравнение - прекрасный способ постигать мир (фото)

Кажется, теперь мы знаем, чем вдохновлялись китайцы при строительстве Пекинского института архитектуры и дизайна

Примеры, когда сравнение - прекрасный способ постигать мир (фото)

Сельдяной король, или ремень-рыба, полностью оправдывает оба свои названия

Примеры, когда сравнение - прекрасный способ постигать мир (фото)

«В начале 2019-го я весил 122 кг, а уже в конце года — 81 кг. Ну как я выгляжу?»

Примеры, когда сравнение - прекрасный способ постигать мир (фото)

Знакомьтесь, это самый крупный вомбат в мире. Его зовут Патрик, и он весит 38 кг

Примеры, когда сравнение - прекрасный способ постигать мир (фото)

«Купил эту клавиатуру на распродаже за $ 6. Она была в плохом состоянии, но целая. Я привел ее в порядок, и вот результат»

Примеры, когда сравнение - прекрасный способ постигать мир (фото)

«Моя собака до и после груминга»

Примеры, когда сравнение - прекрасный способ постигать мир (фото)

Половина этого коридора находится в стадии ремонта

Примеры, когда сравнение - прекрасный способ постигать мир (фото)

14,6 млн боливаров — ровно столько денег вам потребуется в Венесуэле, чтобы купить 2,4 кг курятины

Примеры, когда сравнение - прекрасный способ постигать мир (фото)

«Когда впервые за 20 лет решил очистить веранду»

Примеры, когда сравнение - прекрасный способ постигать мир (фото)

«Никогда и никому не показывала свои снимки „до“ и „после“, но я действительно горжусь проделанной работой. За 5 лет я со 115 кг похудела до 70»

Примеры, когда сравнение - прекрасный способ постигать мир (фото)

«Мой 13-летний шарпей до и после того, как я сказал ему, что он хороший мальчик»

Примеры, когда сравнение - прекрасный способ постигать мир (фото)

Фото кончика иглы и пчелиного жала под микроскопом

Примеры, когда сравнение - прекрасный способ постигать мир (фото)

«Я в начале прошлого десятилетия и в конце»

Примеры, когда сравнение - прекрасный способ постигать мир (фото)

«Мне 27 лет, и мой щенок весит больше меня. Я так его люблю!»

Примеры, когда сравнение - прекрасный способ постигать мир (фото)

Окаменелости древней черепахи размером с автомобиль. Когда-то они населяли Южную Америку

Примеры, когда сравнение - прекрасный способ постигать мир (фото)

Угадайте, где заканчивается стол брата и начинается стол сестры?

Примеры, когда сравнение - прекрасный способ постигать мир (фото)

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