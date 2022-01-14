Примеры, когда сравнение — прекрасный способ постигать мир (фото)

Люди регулярно делают различные манипуляции, чтобы найти сходства и различные вещей, найти ответы. Сравнение — привычный способ постигать окружающий мир.
Столько еды можно купить в Австралии по цене одной пачки сигарет из 40 штук
Гигантский песель: рост девушки на фото составляет 170 см
Как пожары преобразили Австралию: фото одной и той же трассы
Капустный лист-рекордсмен
«Моя комната до и после того, как я поборола депрессию»
Кажется, теперь мы знаем, чем вдохновлялись китайцы при строительстве Пекинского института архитектуры и дизайна
Сельдяной король, или ремень-рыба, полностью оправдывает оба свои названия
«В начале 2019-го я весил 122 кг, а уже в конце года — 81 кг. Ну как я выгляжу?»
Знакомьтесь, это самый крупный вомбат в мире. Его зовут Патрик, и он весит 38 кг
«Купил эту клавиатуру на распродаже за $ 6. Она была в плохом состоянии, но целая. Я привел ее в порядок, и вот результат»
«Моя собака до и после груминга»
Половина этого коридора находится в стадии ремонта
14,6 млн боливаров — ровно столько денег вам потребуется в Венесуэле, чтобы купить 2,4 кг курятины
«Когда впервые за 20 лет решил очистить веранду»
«Никогда и никому не показывала свои снимки „до“ и „после“, но я действительно горжусь проделанной работой. За 5 лет я со 115 кг похудела до 70»
«Мой 13-летний шарпей до и после того, как я сказал ему, что он хороший мальчик»
Фото кончика иглы и пчелиного жала под микроскопом
«Я в начале прошлого десятилетия и в конце»
«Мне 27 лет, и мой щенок весит больше меня. Я так его люблю!»
Окаменелости древней черепахи размером с автомобиль. Когда-то они населяли Южную Америку
Угадайте, где заканчивается стол брата и начинается стол сестры?
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