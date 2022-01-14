Врач-токсиколог раскрыл опасность свеклы

По словам собеседника издания, употребление свеклы оказывает благоприятное влияние на работу кишечника, печени и кроветворении. При этом овощ противопоказан людям с аллергией на ярко-красные плоды и индивидуальной непереносимостью, поделился подробностями специалист.

Доктор призвал исключить из меню свеклу людям, которые страдают от мочекаменной болезни, частой изжоги и вздутия живота, почечной недостаточности, сахарного диабета и гипертонии.

По причине высокого содержания в продукте хлора, он может стать причиной раздражения слизистой и першения в горле, предупредил эксперт.

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