Сколько и какая вакцина против COVID-19 есть сейчас в Украине

В Украине достаточно вакцин против COVID-19
По данным Министерства здравоохранения, на 12 декабря 2021 года на национальном, региональных и местных складах были вакцины:
Внимание Почему украинцы идут делать бустерную прививку, – опрос
- CoronaVac – более 990 тысяч доз,
- Pfizer – более 9,1 миллиона доз,
- AstraZeneca – 102 тысячи доз,
- Moderna – 2,2 миллиона доз.
Актуальная статистика вакцинации
- Старт вакцинации COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С начала кампании удалось провести всего 29 218 505 прививок.
- В общей сложности получили первую дозу – 14 941 500 человек; две дозы – 14 197 703 человека; дополнительную дозу – 8 639 человек; бустерную дозу – 70 663 человек.
- Уже около 50% украинцев вакцинированы против коронавируса.