Признаком дефицита витамина B12 назвали необычный симптом в ушах

Витамин B12 нужен для производства красных кровяных телец, нормальной деятельности головного мозга, а также нервной системы. Нехватка вещества может спровоцировать большое количество осложнений различной степени тяжести. Для своевременного выявления опасного состояния необходимо уметь распознавать его симптомы.

По информации Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), одним из наиболее частых сигналов недостатка этого соединения являются проблемы со слухом, поскольку при постоянно низком уровне витамина повреждаются нервные клетки. Это может проявиться в трудностях во время ходьбы, слабости в мышцах, а также потере памяти. При этом, как отметили специалисты, такое повреждение также может произойти и в ушах.

Выяснилось, что дефицит витамина B12 оказывает отрицательное воздействие на выработку миелина (изолирующее покрытие, окружающее нервы). В результате его нехватки происходит нарушение функции ушных нервов, что приводит к шуму в ушах (непонятное гудение или звон).

В некоторых случаях звуки могут быть похожи на шипение, жужжание, пульсацию и даже свист. Люди даже сообщали о том, что слышали музыку, которой в реальности не было.

«Недостаток витамина B12 может вызвать неврологические проблемы. Поскольку большинство случаев дефицита витамина B12 или фолиевой кислоты можно легко и эффективно вылечить, необратимые осложнения возникают редко», — поделились подробностями эксперты, добавив, что их риск увеличивается при хроническом недостатке вещества.

В NHS посоветовали включать в ежедневный рацион 1,5 микрограмма витамина B12. Дополнительный прием показан вегетарианцам и пожилым.

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