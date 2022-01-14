Убийство Габриэллы Яцкович в Ужгороде

Сотрудники правоохранительных органов Закарпатской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 36-летней жительницы города Ужгород Габриэллы Яцкович, мертвую горожанку обнаружили на чердаке. Об этом сообщает «Общественное», ссылаясь на собственных информаторов в правоохранительных органах.

Габриэлла Яцкович (фото из открытых источников)

Спикер ГУ Нацполиции Закарпатского региона Татьяна Щеголева рассказала представителям этого медиа, что 36-летнюю горожанку, таинственно пропавшую перед новогодними праздниками, полицейские отыскали без признаков жизни.

Журналисты этого медиа, ссылаясь на собственного информатора среди сотрудников полиции, сообщают, что вероятный убийца молодой женщины уже задержан. Он бил покойную, а затем умертвил, задушив пакетом и спрятал на чердаке. Информатор журналистов этого телеканала высказывает версию, что он мог это делать вместе с сообщниками.

Подозреваемый как мог, пытался скрыть следы страшного преступления. Используя мобильный телефон горожанки, он посылал известия друзьям Габриэлы и сбрасывал им фотографии с новогоднего отдыха. Мол, горожанка уехала на это время выходных, чтобы отдохнуть в Египте. Но эти фото он отыскал в соцсетях.

Тем временем в Ужгороде 10 дней друзья разыскивали Габриэлу Яцкович. Они написали заявление в полицию о ее неожиданном исчезновении.

Работники другого местного издания Zakarpattya24 утверждают, что из связи с товарищами она исчезла 1 января. Поэтому коллеги и знакомые, которые писали в сетях, что она впервые за все время не пришла на работу, забили тревогу. Они рассказали, что их коллега была очень ответственной, поэтому не могла не предупредить о том, что собирается брать отпуск.

Напомним, что «Комментарии» информировали о том, что новые подробности убийства девушки в Днепропетровской области.

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