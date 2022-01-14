Счастливые сакральные даты для бракосочетания в 2022: украинским молодоженам подсказали, в какой день стоит связать свои судьбы

Украинцам напомнили, что уже скоро они встретятся с зеркальной датой, в феврале — а молодые люди любят жениться в такие дни

19:00 14.01