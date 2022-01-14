определенное ощущение в голове указывает на опасно высокое давление

Развитие гипертонии может длительное время проходить бессимптомно, вот почему важно обращать внимание на определенные ощущения – они могут быть сигналами опасного процесса повышения кровяного давления.

Становясь гипертониками, многие люди долго не будут иметь никаких симптомов, предупреждающих об опасном состоянии, – но иногда гипертония «заявляет» о себе определенным ощущением в голове. С таким предупреждением выступили специалисты Техасского института сердца.

«В некоторых случаях у людей с высоким кровяным давлением возникает ощущение пульсации в голове, накатывает ощущение дурноты или головокружения», — уточнили эксперты.

Медики рекомендуют не игнорировать подобные недомогания и проверять артериальное давление при возникновении этих признаков. Они напоминают: становясь слишком высоким, артериальное давление увеличивает нагрузку на сосуды, сердце, мозг, почки и глаза, что увеличивает вероятность опасных для жизни состояний здоровья.

«При повышении АД артерии сужаются и ограничивают кровоток – в результате сердцу приходится работать усерднее, чтобы перекачивать кровь. Это может привести к его увеличению или спровоцировать повреждение основных органов тела», — говорят врачи.

Людям возрастом старше 40 лет они рекомендуют периодически проверять свое кровяное давление, независимо от того, ощущаются ли какие-то неприятные симптомы или нет.

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