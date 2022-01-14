Сторонники НКВД расстреляли 15-17 летних парней в рождественском вертепе

Врач акушер-гинеколог в отделе оперативной гинекологии в Коломыйском роддоме Орест Кучерин поделился информацией о расстрелянном вертепе на своей странице в социальной сети Facebook.

Это произошло 4 января, 70 лет назад, со стороны НКВД, в селе Дорогов. В рождественском вертепе «Вифлеемская ночь» участвовали 18 подростков 15-17 лет, собравшись в доме на предпоследнюю репетицию. Среди них было три царя, которые несли Новорожденному Богу дары, Ирод-царь — с намерением убить его, «ж*д» (автор сразу попросил прощения у израильтян), черт, смерть, Сура и ангел.