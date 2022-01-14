Сторонники НКВД расстреляли 15-17 летних парней в рождественском вертепе

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Врач акушер-гинеколог в отделе оперативной гинекологии в Коломыйском роддоме Орест Кучерин поделился информацией о расстрелянном вертепе на своей странице в социальной сети Facebook.

Это произошло 4 января, 70 лет назад, со стороны НКВД, в селе Дорогов. В рождественском вертепе «Вифлеемская ночь» участвовали 18 подростков 15-17 лет, собравшись в доме на предпоследнюю репетицию. Среди них было три царя, которые несли Новорожденному Богу дары, Ирод-царь — с намерением убить его, «ж*д» (автор сразу попросил прощения у израильтян), черт, смерть, Сура и ангел.

Рождественский вертеп - фото rian.com.ua

Рождественский вертеп — фото rian.com.ua

«На словах Ирода прогремел первый выстрел, на втором упал на пол Ангел. Остальных детей бедных пули догоняли, от которых они изо всех сил домой убегали и «украшали» снег белый кровавыми ранами. Расстреливали их большевицкая голота Ефимов и Грибков. Третьего дня спустя двух ребят похоронили: Николай Якубишин — 17 лет он имел и 15-летнего Пасека Емельяна. Похоронные процессии шли с разных улиц и на кладбище соединились…», — говорится в публикации.

Однако история на этом не закончилась — 5 января 1947 года их откопали, чтобы большевики провели экспертизу. А вот представителей НКВД из деревни забрали, чтобы якобы «засудить».

Рождественский вертеп с изображением сцены рождения Иисуса Христа

Рождественский вертеп с изображением сцены рождения Иисуса Христа

«Невинные дети того времени, забили их вроде каких-то палачей», «Вечная и светлая память, не допусти господи такой беды. Москальнота снова на нас зубы закусила, за что это нам, матушка божья, обереги нас и наших детей, отведи эту беду от нас», — пишут пользователи в комментариях.

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