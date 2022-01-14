Обнаружена новая опасность никотиновой зависимости

Британские ученые доказали, что курение почти вдвое увеличивает риск развития душевных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychological Medicine, передает телеканал.

Специалисты проанализировали ДНК более полумиллиона жителей Великобритании и выявили, что примерно в 2,27 раза чаще курящие люди становились шизофрениками и почти в два раза чаще страдали хронической депрессией.

Предположительно, никотиновая зависимость, по мнению ученых, способствует нарушению работы двух важных сигнальных молекул, которые соответственно влекут за собой сбои в работе организма. Речь идет о серотонине и дофамине, влияющих на развитие психических заболеваний.

Также отмечается, что многие люди при борьбе с курением и иными вредными привычками зачастую игнорируют возникновение внутренних душевных расстройств, а несвоевременное установление диагноза может негативно сказываться на работе других органов.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!