Политический деятель и блогер Алексей Арестович прокомментировал итоги двусторонних переговоров между США и Россией, которые недавно проходили в швейцарской Женеве.

Своё мнение он высказал в программе «Романенко. Беседы».

«На мой взгляд, россиян в Женеве подвело стремление всё хватать. В Таиланде так ловят обезьян – они хватают банан, а потом не могут вынуть руку из ловушки. События на белорусско-польской границе и в Казахстане реально напугали Запад. Он понял, что с россиянами невозможно договориться – они не выполняют договоры. Мы долгие годы внушали эту мысль Западу – и вот наконец он это понял, уж не знаю, каким образом. Запад пришёл на эти переговоры с мыслью: сегодня мы можем о чём-то договориться с Россией, но завтра опять начнётся штурм польской или литовской границы», — отмечает Алексей Арестович.

По его словам, западные страны осознали, что российские гарантии ничего не значат.

«Принцип добросовестного договора предполагает, что ни одна сторона не подрывает его суть. Но Россия именно этим и занимается. Часть нашей работы в Трёхсторонней контактной группе состояла в том, чтобы фиксировать и накапливать примеры нарушений договорённостей с российской стороны», — рассказывает Алексей Арестович.