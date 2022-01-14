Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает бодрость и сытость

Диетологи рассказали, сколько нужно есть на завтрак, чтобы взбодриться и не чувствовать голод как можно дольше, стоит ли менять традиционное молоко на модное сейчас молоко растительного происхождения, а также о каких привычных блюдах на завтрак стоит забыть.

Бодрость на весь день

Опрошенные диетологи сходятся во мнении, что завтракать нужно обязательно. По мнению кандидата медицинских наук, главного врача клиники «Питание и здоровье» Дарьи Русаковой, первый прием пищи должен быть достаточно сытным.

«Обязательно необходимо завтракать и детям, и взрослым, это должно быть традицией в семье, потому что, если человек не позавтракал, у него не запустился обмен веществ, организм не проснулся, и, конечно, он долго будет раскачиваться для того, чтобы привести себя в бодрую рабочую форму», — говорит она.

По ее словам, в завтраке обязательно должен присутствовать белок и углеводы.

«Это могут быть блюда из творога, яйца, также допускаются небольшое количество рыбы, мяса или птицы. А для того, чтобы получить еще углеводы, энергию можно дополнить это салатом. Или, если вы активно занимаетесь спортом и тратите много энергии, то можно крупяной гарнир, кашу какую-нибудь. Чтобы каша была посытнее, и чувство сытости оставалось на более долгое время, в кашу можно добавлять молоко как животного происхождения, так и растительного», — считает Русакова.

При этом, отмечает диетолог, еды должно быть столько, чтобы потом не было чувства тяжести и дискомфорта.

«Овсянка, сэр»

А по мнению заведующей кафедрой терапевтических дисциплин 2 Пятигорского медико-фармацевтического института, кандидата медицинских наук, врача-гастроэнтеролога Лейлы Болатчиевой, самый оптимальный вариант для завтрака — это овсянка. Она дает чувство сытости на долгое время и имеет защитную функцию.

«Овсянка долго не уходит из желудка, она обволакивает стенки желудка, играет дополнительную защитную роль в дополнение к нашей слизи. Обволакивающий эффект позволяет желудку длительное время находиться в состоянии покоя, нет чувства голода, нет раздражения собственными ферментами и соляной кислотой», — говорит она.

По словам Болатчиевой, кашу можно варить, как на воде, так и на молоке. И, если нет проблем, связанных с жировым обменом, то в кашу еще можно добавить кусочек сливочного масла для вкуса и сытности.

Что касается модного сейчас молока растительного происхождения — кокосового, миндального, соевого, — диетологи сошлись во мнении, что если нет непереносимости традиционного молока, то такими альтернативами увлекаться не стоит.

«Людям, которые не имеют проблем с непереносимостью коровьего белка, то желательно использовать все-таки натуральное молоко, потому что все-таки только продукты животного происхождения имеют широкий спектр по аминокислотному составу, содержат все необходимые аминокислоты. А растительное молоко в данном случае проигрывает», — говорит диетолог Русакова.

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