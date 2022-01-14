уморительные шутки, которые поднимут настроение (ФОТО)

Улыбаемся!

Изя зашел в публичный дом. Прямо за ним вламывается полиция. Выводят всех обитателей в холл.

— Ты кто?

— Я массажистка!

— А ты?

— А я делаю педикюр!

— А ты кто?

— Я уборщица…

Изя не выдерживает:

— Не, вы полюбуйтесь на них, сейчас окажется, что проститутка тут я!

— Когда ты живешь один, то тебя по утрам быстро будит холодный стульчак в туалете. Еще быстрее может разбудить только теплый стульчак…

— А микроволновка работает?

— Как часы.

— Что-то нифига не греет.

— Я ж говорю. Работает как часы…

На приеме у пульмонолога:

— Легкие у вас вроде в порядке. Сколько выдуваете?

— Полтора литра.

— Как?! Здесь записано 4,5 литра.

— Так это красного.

— Круто, на какой вы стадии отношений?- У тебя есть человек, который тебе нравится?

— Да.

— Живем на одной планете.

(telegraf.com.ua)