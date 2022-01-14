уморительные шутки, которые поднимут настроение (ФОТО)

Улыбаемся!
Изя зашел в публичный дом. Прямо за ним вламывается полиция. Выводят всех обитателей в холл.
— Ты кто?
— Я массажистка!
— А ты?
— А я делаю педикюр!
— А ты кто?
— Я уборщица…
Изя не выдерживает:
— Не, вы полюбуйтесь на них, сейчас окажется, что проститутка тут я!
— Когда ты живешь один, то тебя по утрам быстро будит холодный стульчак в туалете. Еще быстрее может разбудить только теплый стульчак…
— А микроволновка работает?
— Как часы.
— Что-то нифига не греет.
— Я ж говорю. Работает как часы…
На приеме у пульмонолога:
— Легкие у вас вроде в порядке. Сколько выдуваете?
— Полтора литра.
— Как?! Здесь записано 4,5 литра.
— Так это красного.
— Круто, на какой вы стадии отношений?- У тебя есть человек, который тебе нравится?
— Да.
— Живем на одной планете.
(telegraf.com.ua)