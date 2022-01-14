Диетолог назвала дешевую замену дорогой еде

Российский диетолог Альбина Комиссарова опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором назвала способ питаться вкусными и «здоровыми», но при этом дешевыми продуктами.

По словам специалиста, многие жители России считают, что здоровое питание — это очень дорого. Поэтому врач решила развеять миф и предложить бюджетные замены дорогим продуктам.

Комиссарова предложила покупать не дорогие дикий рис или киноа, а более доступные булгур, гречку, ячневую крупу, овес, пшено или полбу. В качестве источника цельного зерна также можно присмотреться к хлебу из муки крупного помола, овсяным, ячменным и ржаным хлопьям долгой варки и хлебцам.

Альтернативой красной рыбе, которая содержит в своем составе большое количество кислот омега-3, может служить атлантическая сельдь, сардины, скумбрия, радужная форель, сибас, камбала, морской окунь, мидии и кальмары. Для жарки лучше выбирать рафинированное масло, подойдет и масло животного происхождения. Для заправки салатов стоит использовать нерафинированное масло.

Комиссарова добавила, что овощи, фрукты и ягоды — необходимая часть рациона. Лучше приобретать более полезные сезонные продукты, их стоимость будет ниже. Не стоит пренебрегать замороженными овощами и ягодами: они часто стоят гораздо дешевле свежих альтернатив.

Нет необходимости гнаться за так называемыми суперфудами. Диетолог объяснила, что, например, кокосовый сахар или черемуховая мука имеют минимальные преимущества перед аналогами, а стоят в разы дороже. К тому же эти продукты могут стать причиной переедания: человек может съесть больше «полезных сладостей» и в результате получит больше калорий.

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