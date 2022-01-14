Евродепутат рассказала о намерениях Европейского парламента применить санкции к причастных к делу Порошенко

Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель назвала грязными

политическими играми дела против против экс-президента Петра Порошенко. В

интервью «Прямому» она подчеркнула – Европейский парламент может применить

санкции против лиц, причастных к разбирательству по делу экс-президента Украины. Об этом пишет 112 юа.

В Європе обеспокоены делом Порошенко, фото из открытых источников

«В целом мы видим, что есть угроза

значительного отката назад в демократических стандартах в Украине. Это

использование политизированного правосудия, избирательного правосудия

против политических оппонентов. Я очень сожалею, что история повторяется

снова, мы возвращаемся в домайданные времена и снова видим дела против

политических оппонентов. Я бы не рекомендовала кому-то в Украине –

прокурорам, или политикам, или судьям участвовать в этих грязных

политических играх», – подчеркнула евродепутат.

«Хорошо, когда

есть честная политическая конкуренция. Если у нас выборы впереди, то в

политике нужно бороться политическими методами, а не через использование

правосудия. И конечно, когда мы видим, какие политические оппоненты

сегодня в Украине, то, конечно, бывший президент является серьезным

конкурентом и тем, кто может быть угрозой для действующего президента», –

отмечает депутат.

Комментируя возможную международную реакцию в

случае ареста Порошенко, Виола Фон Крамон отметила: «Если вы посмотрите на период

2010-2011 годов, то причастны судьи и политики попали под индивидуальные

санкции. Конечно, санкции должны быть внимательно выверены и выбраны.

Мы не заинтересованы наказывать непричастных к этим грязным политическим

играм. Но люди, которые откровенно поддерживают такие игры, конечно должны понести политические и экономические

последствия. Мы здесь в Европарламенте очень четко на этом настаиваем.

Конечно, мы будем выступать за такие же санкции в случае Украины. Мы

будем выступать за индивидуальные санкции против тех лиц, которые

привлечены к этому.

Напомним,

Евросоюз потребовал от президента Украины

освободить Виктора Медведчука из-под домашнего ареста. Кроме того, от

Киева потребовали отмены санкций против оппозиционных медиа. Ситуация

обсуждалась на саммите Восточного партнерства в Брюсселе.

«Европейские

лидеры выдвинули украинской власти список предложений, чтобы разрядить

ситуацию. В частности, там был пункт о том, что санкции СНБО против

оппозиционных СМИ и трех оппозиционных телеканалов, закрытых еще в

феврале 2021 года, несправедливы и их нужно отменить», — сказал источник

в европейских дипломатических кругах.

Читайте Comments.ua в Google News





Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.