Евродепутат рассказала о намерениях Европейского парламента применить санкции к причастных к делу Порошенко

Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель назвала грязными
политическими играми дела против против экс-президента Петра Порошенко. В
интервью «Прямому» она подчеркнула – Европейский парламент может применить
санкции против лиц, причастных к разбирательству по делу экс-президента Украины. Об этом пишет 112 юа.
В Європе обеспокоены делом Порошенко, фото из открытых источников
«В целом мы видим, что есть угроза
значительного отката назад в демократических стандартах в Украине. Это
использование политизированного правосудия, избирательного правосудия
против политических оппонентов. Я очень сожалею, что история повторяется
снова, мы возвращаемся в домайданные времена и снова видим дела против
политических оппонентов. Я бы не рекомендовала кому-то в Украине –
прокурорам, или политикам, или судьям участвовать в этих грязных
политических играх», – подчеркнула евродепутат.
«Хорошо, когда
есть честная политическая конкуренция. Если у нас выборы впереди, то в
политике нужно бороться политическими методами, а не через использование
правосудия. И конечно, когда мы видим, какие политические оппоненты
сегодня в Украине, то, конечно, бывший президент является серьезным
конкурентом и тем, кто может быть угрозой для действующего президента», –
отмечает депутат.
Комментируя возможную международную реакцию в
случае ареста Порошенко, Виола Фон Крамон отметила: «Если вы посмотрите на период
2010-2011 годов, то причастны судьи и политики попали под индивидуальные
санкции. Конечно, санкции должны быть внимательно выверены и выбраны.
Мы не заинтересованы наказывать непричастных к этим грязным политическим
играм. Но люди, которые откровенно поддерживают такие игры, конечно должны понести политические и экономические
последствия. Мы здесь в Европарламенте очень четко на этом настаиваем.
Конечно, мы будем выступать за такие же санкции в случае Украины. Мы
будем выступать за индивидуальные санкции против тех лиц, которые
привлечены к этому.
Напомним,
Евросоюз потребовал от президента Украины
освободить Виктора Медведчука из-под домашнего ареста. Кроме того, от
Киева потребовали отмены санкций против оппозиционных медиа. Ситуация
обсуждалась на саммите Восточного партнерства в Брюсселе.
«Европейские
лидеры выдвинули украинской власти список предложений, чтобы разрядить
ситуацию. В частности, там был пункт о том, что санкции СНБО против
оппозиционных СМИ и трех оппозиционных телеканалов, закрытых еще в
феврале 2021 года, несправедливы и их нужно отменить», — сказал источник
в европейских дипломатических кругах.
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