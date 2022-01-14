Дмитрий Василец рассказал, как действия казахских олигархов привели к народным протестам

Глава партии «Держава» Дмитрий Василец заявил, что в беспорядках в Казахстане виноват казахский олигархат, а также в целом прокомментировал эти события.
Об этом он рассказал в программе «ПО ДЕЛУ» с журналисткой Любовью Завальнюк.
По мнению гостя программы, ключевой причиной последних событий в Казахстане стал олигархат и его тридцатилетнее правление. «Главная возможность для самореализации людей в Казахстане была ограничена и, конечно же, причина фундаментальная – это распределение ресурсов, которые всегда распределялись с точки зрения: олигархам все, а народу может быть, хоть что-нибудь и то, когда хорошее настроение будет у олигархата», — объясняет он.
Следовательно, констатирует Дмитрий Василец, реальный сектор экономики, как и в принципе большинство населения, ущемлялись по разным параметрам. Следовательно, говорит политик, в обществе накопилось множество проблем, ведь все это продолжалось в течение десятилетий.
Кроме того, вовремя подключились внешние силы, когда в казахстанские кланы олигархата начали разбираться между собой. То есть, отмечает гость программы, в этом случае можно наблюдать классическую попытку проведения цветного переворота, потому что в государстве, имеющем более высокий уровень изобилия, чем Украина, начались протесты. В общем же, говорит Дмитрий Василец, протесты и были народные, но здесь ими воспользовались и провели попытку государственного переворота.
То есть ключевой причиной этих беспорядков он все же называет несправедливое распределение ресурсов, ведь в течение 30 лет казахская элита просто набивала деньгами карманы и совсем забыла об общественных проблемах. «Потому что причина этому всему, конечно же, капитализм, а это несправедливое распределение ресурсов. Когда олигархату и власть имущим все, а народу – ничего, и в этом кроется самое важное, о чем нужно говорить», — подчеркивает председатель партии.
Как сообщал Знай.ua, Яли заявил, что повышение цены на сжиженный газ в Казахстане было лишь загоревшейся спичкой.
Также Знай.ua писал о том, что Хандогий рассказал о возможных последствиях казахских протестов.
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