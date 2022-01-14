Дмитрий Василец рассказал, как действия казахских олигархов привели к народным протестам

Глава партии «Держава» Дмитрий Василец заявил, что в беспорядках в Казахстане виноват казахский олигархат, а также в целом прокомментировал эти события.

Об этом он рассказал в программе «ПО ДЕЛУ» с журналисткой Любовью Завальнюк.

По мнению гостя программы, ключевой причиной последних событий в Казахстане стал олигархат и его тридцатилетнее правление. «Главная возможность для самореализации людей в Казахстане была ограничена и, конечно же, причина фундаментальная – это распределение ресурсов, которые всегда распределялись с точки зрения: олигархам все, а народу может быть, хоть что-нибудь и то, когда хорошее настроение будет у олигархата», — объясняет он.

Следовательно, констатирует Дмитрий Василец, реальный сектор экономики, как и в принципе большинство населения, ущемлялись по разным параметрам. Следовательно, говорит политик, в обществе накопилось множество проблем, ведь все это продолжалось в течение десятилетий.

Кроме того, вовремя подключились внешние силы, когда в казахстанские кланы олигархата начали разбираться между собой. То есть, отмечает гость программы, в этом случае можно наблюдать классическую попытку проведения цветного переворота, потому что в государстве, имеющем более высокий уровень изобилия, чем Украина, начались протесты. В общем же, говорит Дмитрий Василец, протесты и были народные, но здесь ими воспользовались и провели попытку государственного переворота.