2 ощущения в ногах, которые требуют немедленного обращения к врачу

Рак предстательной железы обычно прогрессирует очень медленно, можно жить десятилетиями без симптомов. В результате вы можете не обнаружить его, пока он не распространится на другие части тела.

По данным Macmillan Cancer Support, если в костях позвоночника есть рак, он может давить на спинной мозг. Это называется компрессией спинного мозга. Как правило, это влияет на ваши ноги и может вызвать онемение или покалывание в ногах.

«Если вы заметили эти симптомы, вам следует немедленно обратиться к врачу. Если вы не можете связаться со своим терапевтом или онкотерапевтом, вам следует обратиться в ближайшее отделение неотложной помощи».

Общие симптомы включают:

Потребность в мочеиспускании чаще, чем обычно

Трудно начать мочиться

Натуживание или длительное мочеиспускание

Слабый поток

Ощущение, что мочевой пузырь не опорожнился полностью

Кровь в моче или кровь в сперме

Эти симптомы не всегда означают, что у вас рак простаты.

«У многих мужчин простата увеличивается с возрастом из-за неракового состояния, называемого доброкачественным увеличением простаты».

Тем не менее, если у вас есть симптомы, которые могут быть вызваны раком простаты, вам следует посетить врача общей практики.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!