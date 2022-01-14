что чувствуют люди после выздоровления

Выздоровление людей после Омикрон-инфекции подтверждают тесты, но сами экс-пациенты нередко жалуются на долгосрочные недомогания.
Известно, что симптомы инфекции, вызываемой Омикроном, могут быть менее серьезные, чем у штамма Дельта. Но постковидные нарушения возможны и в его случае: перенесшие Омикрон люди подвергаются риску долгосрочных недомоганий так же, как это было на более ранних этапах пандемии.
Что же чувствуют люди после выздоровления?
Многие выздоровевшие пациенты жалуются на боли в теле и упадок сил, — об этом рассказал в интервью доктор Хариш Чафле.
По словам врача, штамм Омикрон вызывает миалгию больше чем любой другой известный вариант. Боль и ломота в теле могут преследовать людей как при развитии инфекции, так и после выздоровления. Возможно, говорит специалист, это связано с медиаторами воспаления.
Помимо боли в теле, люди, переболевшие из-за инфицирования Омикроном, также могут страдать от мышечных спазмов, болей в суставах. Некоторые ученые полагают, что этот вариант коронавируса в общем оказывает более интенсивное негативное воздействие на опорно-двигательную систему.
Также, добавляет доктор Хариш Чафле, известны несколько других долгосрочных симптомов Омикрон-инфекции, которые могут длиться неделями или месяцами.
Мышечная слабость и тугоподвижность суставов.
Постоянное чувство упадка сил.
Сниженная подвижность.
Одышка, возникающая при физической активности.
Потеря аппетита и потеря веса.
Проблемы с желудком, включая изжогу, диарею, тошноту.
Некоторые люди, переболев COVID-19, испытывают психические и эмоциональные проблемы. К ним относятся
Нарушения сна.
Ментальный туман с забывчивостью и заторможенным мышлением.
Внезапные перемены настроения.
Депрессия или тревожность.
Тем, кто после коронавирусной инфекции не может восстановиться долгое время, необходимо обратиться к терапевту.
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