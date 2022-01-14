что чувствуют люди после выздоровления

Выздоровление людей после Омикрон-инфекции подтверждают тесты, но сами экс-пациенты нередко жалуются на долгосрочные недомогания.

Известно, что симптомы инфекции, вызываемой Омикроном, могут быть менее серьезные, чем у штамма Дельта. Но постковидные нарушения возможны и в его случае: перенесшие Омикрон люди подвергаются риску долгосрочных недомоганий так же, как это было на более ранних этапах пандемии.

Что же чувствуют люди после выздоровления?

Многие выздоровевшие пациенты жалуются на боли в теле и упадок сил, — об этом рассказал в интервью доктор Хариш Чафле.

По словам врача, штамм Омикрон вызывает миалгию больше чем любой другой известный вариант. Боль и ломота в теле могут преследовать людей как при развитии инфекции, так и после выздоровления. Возможно, говорит специалист, это связано с медиаторами воспаления.

Помимо боли в теле, люди, переболевшие из-за инфицирования Омикроном, также могут страдать от мышечных спазмов, болей в суставах. Некоторые ученые полагают, что этот вариант коронавируса в общем оказывает более интенсивное негативное воздействие на опорно-двигательную систему.

Также, добавляет доктор Хариш Чафле, известны несколько других долгосрочных симптомов Омикрон-инфекции, которые могут длиться неделями или месяцами.

Мышечная слабость и тугоподвижность суставов.

Постоянное чувство упадка сил.

Сниженная подвижность.

Одышка, возникающая при физической активности.

Потеря аппетита и потеря веса.

Проблемы с желудком, включая изжогу, диарею, тошноту.

Некоторые люди, переболев COVID-19, испытывают психические и эмоциональные проблемы. К ним относятся

Нарушения сна.

Ментальный туман с забывчивостью и заторможенным мышлением.

Внезапные перемены настроения.

Депрессия или тревожность.

Тем, кто после коронавирусной инфекции не может восстановиться долгое время, необходимо обратиться к терапевту.

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