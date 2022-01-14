Потерял ногу на войне, но выжил и стал чемпионом по джиу-джитсу (видео)

Артем Кузьмич получил две золотые медали на международном турнире по джиу-джитсу в Бразилии

Ветеран боевых действий Артем Кузьмич родился в Белоруссии. В защиту Украины встал с началом российской агрессии.

В 2016 году начал службу в Силах специальных операций, сообщает Военное телевидение.

В 2019 году взорвался на мине в районе проведения операции Объединенных сил и потерял ногу. Однако это не остановило воина и уже через несколько месяцев после реабилитации он вернулся на службу как инструктор. Те, кто проходил у него обучение, не сразу понимали, что у их наставника инвалидность.

В 2020 году жизнь Артема сменила джиу-джитсу. Он не ищет легких путей, соревнуется на уровне со здоровыми спортсменами и побеждает их. А еще – поощряет побратимов, которые также получили ранения, вставать с дивана и ни в коем случае не сидеть, сложа руки.

Артем Кузьмич мечтает открыть спортивный зал для раненых ветеранов, а также для детей, инвалидов с рождения. и ищет поддержки тех, кто может помочь реализовать эту идею.

Отметим, что конгрессмены предлагают объявить Украину «страной НАТО+»: что это значит.

К слову, Соединенные Штаты «без лишнего шума» выделили Украине $200 млн помощи.

В то же время Пентагон заявляет, что Россия не сокращает войска возле украинских границ.