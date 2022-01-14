Бывшая помощница Зеленского Мендель «предсказала», каким будет курс доллара в 2022 году: «Идёшь в обменник — 27 гривен, а спустя два часа….»

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Бывший пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала, что будет с курсом доллара в 2022 из-за инфляции.

Об этом Юлия Мендель написала на своей фейсбук-странице.

Так, Юлия Мендель рассказала, как недавно проходила мимо обменника, где доллар стоил 27.75 грн, а когда возвращалась за 2,5 часа – уже 27.80 грн. Однако уже на следующий день доллар стоил дороже, хотя еще в первые дни января цифры колебались в пределах 27.10-27.15 грн за доллар.

Обмен валют, фото знай.ua

Обмен валют, фото знай.ua

«В этом году инфляция приобретает глобальные масштабы и сказывается по всем странам. В прошлом году США смело печатали деньги как антикризисную меру от пандемии. Таким образом Америка поддержала промышленность и население, выплачивая «стимулирующие чеки» (stimulus checks). Это, в свою очередь, обернулось сильной инфляцией. Цены на энергоносители, зерновые, металлы обновили многолетние максимумы. Далее сказались и потребительские цены в США выросли на 7% – больше всего за последние 40 лет», — отметила Мендель.

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Одно из крупнейших финансовых изданий Bloomberg предупреждает, что для Европы главные проблемы этого года будут цены на энергоносители и политика. Поэтому Мендель советует в этом году быть осмотрительными с расходами, и больше экономить.

Юлия Мендель. Фото: Инстаграм

Юлия Мендель. Фото: Инстаграм

Юлия Мендель. Фото: Инстаграм

«Цены на все продукты – от коммуналки до пищевых полок — будут расти. А некоторые товары достать будет трудно. Поэтому нам всем надо быть осторожными с расходами в этом году. Взвешивайте, если собираетесь брать кредит. Ни в коем случае не берите его в валюте и не берите долгосрочных долгов. Экономьте деньги, сейчас не время выбрасывать их на ветер», — отметила она.

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