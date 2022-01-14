Бывшая помощница Зеленского Мендель «предсказала», каким будет курс доллара в 2022 году: «Идёшь в обменник — 27 гривен, а спустя два часа….»
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Бывший пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала, что будет с курсом доллара в 2022 из-за инфляции.
Об этом Юлия Мендель написала на своей фейсбук-странице.
Так, Юлия Мендель рассказала, как недавно проходила мимо обменника, где доллар стоил 27.75 грн, а когда возвращалась за 2,5 часа – уже 27.80 грн. Однако уже на следующий день доллар стоил дороже, хотя еще в первые дни января цифры колебались в пределах 27.10-27.15 грн за доллар.