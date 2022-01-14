Бывшая помощница Зеленского Мендель «предсказала», каким будет курс доллара в 2022 году: «Идёшь в обменник — 27 гривен, а спустя два часа….»

Юлия Мендель. Фото: Инстаграм Юлия Мендель. Фото: Инстаграм

«Цены на все продукты – от коммуналки до пищевых полок — будут расти. А некоторые товары достать будет трудно. Поэтому нам всем надо быть осторожными с расходами в этом году. Взвешивайте, если собираетесь брать кредит. Ни в коем случае не берите его в валюте и не берите долгосрочных долгов. Экономьте деньги, сейчас не время выбрасывать их на ветер», — отметила она.

Напомним, Юлия Мендель сменила прическу и обулась в «берцы», к Зеленскому так на работу не ходила: «разрешает…». Девушка кардинально сменила образ. Женственный лук с нотками строгости

Раньше Знай писал, «Жизнь разрушена»: Юлия Мендель «исповедалась» из-за публичного позора после того, как «покинула» Владимира Зеленского

Также Знай сообщал, Юлия Мендель с лентой «выпускницы» российской пропаганды озадачила украинцев: «Почему я так одета?»

Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!



_

