Клопотенко заявил, что он не разрабатывал меню для садиков

С 1 января в школах и садиках обновили меню для детей, но далеко не всем родителям оно пришлось по душе. В итоге в сети родители решили дать волю своим эмоциям, обвинив кулинара Евгения Клопотенко, которого называют главным автором обновленного меню. Дошло даже до того, что возмущенные новым меню украинцы решили создать петицию о его отмене. Как передает портал «Комментарии», на такой шквал критики Клопотенко решил ответить, написав пост в Instagram.

Евгений Клопотенко. Фото: https://klopotenko.com

Как оказалось, Клопотенко не имеет никакого отношения к тому меню, которое ввели в детсадах и школах. Об этом он сам сообщил в Instagram. По словам кулинара, последнее время тема нового питания стала ключевой. В сети было сказано много по делу, но был и просто слепой хейт.

Евгений Клопотенко прокомментировал петицию об отмене нового меню в детсадах. Кулинар отметил, его удивляет такая петиция, потому что он еще не приступал к составлению нового меню.

От себя Клопотенко отметил, что он готов приложить все усилия, чтобы проблемные вопросы поскорее закрыть. Повышенный интерес украинцев к теме питания в детсадах и школах Клопотенко назвал важной составляющей перемен. Поэтому, если спустя 2 года прекратится шквал негативных комментариев, значит все было сделано правильно и к теме питания в школах и детсадах больше можно не возвращаться.

Те споры, которые возникают сегодня, кулинар назвал столкновением эпох и двух систем, и новое виденье обязательно должно победить.

Несмотря на волну жесткой критики Евгений Клопотенко заявил, что он не готов опускать руки и готов проводить разъяснительную работу с проварами, в первую очередь относительно важности здорового питания.

«Будем учить людей, которые составляют меню, как правильно читать нормы. Будем рассказывать об основах здорового питания»,– отметил Клопотенко.

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