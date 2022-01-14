В Минске на вручении премии «За духовное возрождение» самопровозглашенный президент Александр Лукашенко вручил букет мужчине без рук. Видео церемонии опубликовало агентство «Белта».

На церемонии Лукашенко выступил с речью. Он сказал, что «на фоне распада советского государства к нам мутным потоком с Запада принесло так называемые демократические ценности, замешанные на чужих идеалах, бездуховности и низменных чувствах».

В ходе церемонии Лукашенко на сцене вручал грамоты и цветы. Среди них он вручил букет цветов мужчине без рук.

Цветы вместо человека с инвалидностью из рук диктатора унес другой член делегации.

Ранее, непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко появился за рабочим столом в толстовке с собственной цитатой «Раздевайся и работай».