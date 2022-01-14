Предпразднство Богоявления 15 января: подготовка к Крещению Господню – священник ПЦУ рассказал, что важно сделать

Что важно сделать в эти дни?
15 января Православная Церковь отмечает Предпразднство Богоявления. Именно с него и начинается «подготовка» к одному из величайших христианских праздников, которые мы будем отмечать 19 января — Крещению Господнему. Знай.ua узнавали интересные подробности из истории этого праздника и о традициях его отмечания.
Митрополит Епифаний-фото ПЦУ
Предпразднство продлится 4 дня
Святая православная церковь предлагает каждому человеку перед Великим праздником подготовиться. Для этого в церковной традиции существуют Предпразднства.
Предпразднство Богоявления продолжается 4 дня. И уже на протяжении этих 4 дней Церковь готовит всех прихожан к восприятию праздника Богоявления.
Митрополит Епифаний-фото ПЦУ
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«В предпразднство Богоявления говорятся особые молитвы. Например, Кондак Предпразднства рассказывает о том, как Иисус Христос приходит на Иордан, чтобы креститься от Иоанна. Иоанн, будучи человеком праведным, пророком, боится крестить Иисуса Христа, потому что он знает, что ему надо креститься от него, а наоборот», — отмечает старший преподаватель кафедры богословия и философии КПБА, кандидат богословских наук, священник Михаил Омельян.
И поэтому Иоанн Креститель говорил, что даже не достоин завязать ремни на обуви Иисуса Христа.
Фото Православная Церковь Украины
Очищаем свою темную сторону
Так что же означает Предпразднство и к чему оно готовит?
«Оно показывает нам, как говорил Иоанн Креститель, о пути покаяния. Иоанн Креститель говорил так:»Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Очень часто люди не понимают, что означает слово «покаяться». Одни думают, что это вспомнить все плохие собственные поступки, прийти к священнику и их сказать. Да, это правильно, но не только», — рассказывает священник Православной Церкви Украины Михаил Омельян.
Процесс настоящего покаяния имеет еще и другую, неотъемлемую составляющую.
«Когда мы были отвернуты от Бога, покаяться — это значит повернуться в другую сторону и направиться, приблизиться к Господу. Поэтому, кроме того, что мы должны исповедаться в своих совершенных грехах, мы должны также и каяться. То есть, должны быть плоды покаяния — наши действия», — подчеркивает священник ПЦУ.
Как подчеркивает кандидат богословских наук Михаил Омельян, каждый человек пусть не боится каяться — поскольку это тот момент, когда мы соединяемся с Богом, тот момент, когда приходим к нему ближе и радостнее. Ведь Господь есть Бог любви, радости и мира.
Михаил Омельян-фото ПЦУ
Как правильно осуществить духовное очищение?
Некоторые люди предпочитает «домашнюю беседу» с Богом, открывая ему свои тайны и рассказывая о совершенных плохих поступках. Другие ходят в Храм. Однако, как все же правильно провести процесс покаяния?
«Как мы знаем из Священного Писания, Господь говорит: «Кто ест мое тело и пьет мою кровь, тот во мне находится, а я — в нем». То есть Господь четко указывает на Причастие Святых Христовых Тайн, которые можно сделать только в церкви. Мы очень часто говорим, что весь земной шар заполняет вода, но когда человек хочет пить, она идет к источнику воды. Так же и с покаянием — первый этап можно осуществить где угодно, но для того, чтобы его полностью завершить, нужны подкрепления именно со стороны Церкви, Святых Крестовых Тайн», — говорит священник ПЦУ Михаил Омельян.
Фото Православная Церковь Украины
О моменте же, когда нужно каяться, подскажет собственная совесть, как только человек сделает что-то плохое.
В эти дни в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре состоится несколько богослужений.
Скриншот
Приобщиться к ним может каждый желающий в онлайн-режиме – они транслируются на ютуб-канале Свято-Михайловского Златоверхого монастыря.
Церковь — фото Свято-Михайловский Златоверхий монастырь
А также на официальном ютуб-канале Православной церкви Украины.