Предпразднство Богоявления 15 января: подготовка к Крещению Господню – священник ПЦУ рассказал, что важно сделать

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Что важно сделать в эти дни?

15 января Православная Церковь отмечает Предпразднство Богоявления. Именно с него и начинается «подготовка» к одному из величайших христианских праздников, которые мы будем отмечать 19 января — Крещению Господнему. Знай.ua узнавали интересные подробности из истории этого праздника и о традициях его отмечания.

Митрополит Епифаний-фото ПЦУ

Митрополит Епифаний-фото ПЦУ

Предпразднство продлится 4 дня

Святая православная церковь предлагает каждому человеку перед Великим праздником подготовиться. Для этого в церковной традиции существуют Предпразднства.

Предпразднство Богоявления продолжается 4 дня. И уже на протяжении этих 4 дней Церковь готовит всех прихожан к восприятию праздника Богоявления.

Митрополит Епифаний-фото ПЦУ

Митрополит Епифаний-фото ПЦУ

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«В предпразднство Богоявления говорятся особые молитвы. Например, Кондак Предпразднства рассказывает о том, как Иисус Христос приходит на Иордан, чтобы креститься от Иоанна. Иоанн, будучи человеком праведным, пророком, боится крестить Иисуса Христа, потому что он знает, что ему надо креститься от него, а наоборот», — отмечает старший преподаватель кафедры богословия и философии КПБА, кандидат богословских наук, священник Михаил Омельян.

И поэтому Иоанн Креститель говорил, что даже не достоин завязать ремни на обуви Иисуса Христа.

Фото Православная Церковь Украины

Фото Православная Церковь Украины

Очищаем свою темную сторону

Так что же означает Предпразднство и к чему оно готовит?

«Оно показывает нам, как говорил Иоанн Креститель, о пути покаяния. Иоанн Креститель говорил так:»Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Очень часто люди не понимают, что означает слово «покаяться». Одни думают, что это вспомнить все плохие собственные поступки, прийти к священнику и их сказать. Да, это правильно, но не только», — рассказывает священник Православной Церкви Украины Михаил Омельян.

Процесс настоящего покаяния имеет еще и другую, неотъемлемую составляющую.

«Когда мы были отвернуты от Бога, покаяться — это значит повернуться в другую сторону и направиться, приблизиться к Господу. Поэтому, кроме того, что мы должны исповедаться в своих совершенных грехах, мы должны также и каяться. То есть, должны быть плоды покаяния — наши действия», — подчеркивает священник ПЦУ.

Как подчеркивает кандидат богословских наук Михаил Омельян, каждый человек пусть не боится каяться — поскольку это тот момент, когда мы соединяемся с Богом, тот момент, когда приходим к нему ближе и радостнее. Ведь Господь есть Бог любви, радости и мира.

Михаил Омельян-фото ПЦУ

Михаил Омельян-фото ПЦУ

Как правильно осуществить духовное очищение?

Некоторые люди предпочитает «домашнюю беседу» с Богом, открывая ему свои тайны и рассказывая о совершенных плохих поступках. Другие ходят в Храм. Однако, как все же правильно провести процесс покаяния?

«Как мы знаем из Священного Писания, Господь говорит: «Кто ест мое тело и пьет мою кровь, тот во мне находится, а я — в нем». То есть Господь четко указывает на Причастие Святых Христовых Тайн, которые можно сделать только в церкви. Мы очень часто говорим, что весь земной шар заполняет вода, но когда человек хочет пить, она идет к источнику воды. Так же и с покаянием — первый этап можно осуществить где угодно, но для того, чтобы его полностью завершить, нужны подкрепления именно со стороны Церкви, Святых Крестовых Тайн», — говорит священник ПЦУ Михаил Омельян.

Фото Православная Церковь Украины

Фото Православная Церковь Украины

О моменте же, когда нужно каяться, подскажет собственная совесть, как только человек сделает что-то плохое.

В эти дни в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре состоится несколько богослужений.

Скриншот

Скриншот

Приобщиться к ним может каждый желающий в онлайн-режиме – они транслируются на ютуб-канале Свято-Михайловского Златоверхого монастыря.

Церковь - фото Свято-Михайловский Златоверхий монастырь

Церковь — фото Свято-Михайловский Златоверхий монастырь

А также на официальном ютуб-канале Православной церкви Украины.