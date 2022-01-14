Предпразднство Богоявления 15 января: подготовка к Крещению Господню – священник ПЦУ рассказал, что важно сделать

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Очищаем свою темную сторону

Так что же означает Предпразднство и к чему оно готовит?

«Оно показывает нам, как говорил Иоанн Креститель, о пути покаяния. Иоанн Креститель говорил так:»Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Очень часто люди не понимают, что означает слово «покаяться». Одни думают, что это вспомнить все плохие собственные поступки, прийти к священнику и их сказать. Да, это правильно, но не только», — рассказывает священник Православной Церкви Украины Михаил Омельян.

Процесс настоящего покаяния имеет еще и другую, неотъемлемую составляющую.

«Когда мы были отвернуты от Бога, покаяться — это значит повернуться в другую сторону и направиться, приблизиться к Господу. Поэтому, кроме того, что мы должны исповедаться в своих совершенных грехах, мы должны также и каяться. То есть, должны быть плоды покаяния — наши действия», — подчеркивает священник ПЦУ.

Как подчеркивает кандидат богословских наук Михаил Омельян, каждый человек пусть не боится каяться — поскольку это тот момент, когда мы соединяемся с Богом, тот момент, когда приходим к нему ближе и радостнее. Ведь Господь есть Бог любви, радости и мира.