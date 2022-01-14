Врач оценила прогноз ученых о том, что молодежь долго не проживет

Врач высшей категории и общей практики Лариса Алексеева рассказала, какими болезнями чаще всего страдает современная молодежь и насколько верны прогнозы американских ученых о высокой смертности среди миллениалов.

Алексеева прокомментировала отчет Федерации независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association, согласно которому смертность среди миллениалов (поколения 1981-1996 годов) в полтора раза превышает этот показатель среди родившихся в 1961-1980 годах.

По словам врача, нынешнее поколение молодых людей действительно отличается более слабым здоровьем, чем их предшественники.

«Это прежде всего обусловлено состоянием экологии, качеством пищи и темпом жизни», — пояснила собеседница издания.

Чаще всего у нынешней молодежи возникают проблемы с нервной системой и желудочно-кишечным трактом, рассказала Алексеева. Виной всему — увлечение фастфудом и диетами, из-за чего люди не получают необходимую суточную дозу витаминов и других полезных веществ.

«Нервная система летит в тартарары, потому что мы живем в период постоянных стрессов. Предыдущее поколение не получало такого количества излучений, которые получаем мы, используя гаджеты. А их частое использование — тоже путь к нервным расстройствам и психозам», — рассказала врач.

Специалист считает, что для укрепления здоровья и продления жизни необходимо составить правильную систему питания с учетом особенностей организма. Необходимо получать в нужном количестве витамины, прежде всего A, C, D и E. Кроме того, нужно пить не менее двух литров воды в день и соблюдать режим сна.

«Ночной отдых — это очень важный этап. Ложиться желательно не позже 23 часов. Сон должен длиться в идеале восемь часов, и не меньше», — заключила Алексеева.

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