Дженнифер Энистон показала себя в полотенце и без макияжа (ФОТО)

Пост набрал свыше двух миллионов лайков и около 20 тысяч восхищенных комментариев от поклонников Энистон. Фанаты назвали ее «красоткой» и «богиней».

Голливудская актриса Дженнифер Энистон показала себя в откровенном виде. Новые фото звезда опубликовала в Instagram.

Энистон выложила снимки, на которых предстала в полотенце на голое тело. Она предстала с распущенными волосами и без макияжа.

Таким образом знаменитость показала, как проходит ее утро.

За несколько часов пост набрал свыше двух миллионов лайков и около 20 тысяч восхищенных комментариев от поклонников Энистон. Фанаты назвали ее «красоткой» и «богиней».