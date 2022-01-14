Дженнифер Энистон показала себя в полотенце и без макияжа (ФОТО)

Пост набрал свыше двух миллионов лайков и около 20 тысяч восхищенных комментариев от поклонников Энистон. Фанаты назвали ее «красоткой» и «богиней».
Голливудская актриса Дженнифер Энистон показала себя в откровенном виде. Новые фото звезда опубликовала в Instagram.
Энистон выложила снимки, на которых предстала в полотенце на голое тело. Она предстала с распущенными волосами и без макияжа.
Таким образом знаменитость показала, как проходит ее утро.
За несколько часов пост набрал свыше двух миллионов лайков и около 20 тысяч восхищенных комментариев от поклонников Энистон. Фанаты назвали ее «красоткой» и «богиней».
Дженнифер Энистонinstagram.com/jenniferaniston