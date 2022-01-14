уморительные анекдоты на день (ФОТО)

Вчера я напилась, а Васька этим воспользовался.
— Что, изнасиловал?!
— Нет, сбежал.
После свидания с мужем, отбывающим срок, жена пришла к начальнику тюрьмы и просит дать ее супругу работу полегче.
— У нас еще никто не надорвался на клейке бумажных пакетов.
— Да, но он говорит, что еще по ночам какой-то тоннель копает..
Во время футбольного матча, на трибуне стадиона, жена спрашивает мужа:
— За что этого зрителя так ругают соседи?
— Он бросил бутылку в судью.
— Так ведь не попал!
— За то и ругают.
Шеф на собрании:
— Уважаемые коллеги! Кто из вас в этом году быстрее всех выполнит план, тот получит от меня шоколадку.
— Шеф, нам бы зарплату…
— Но я уже купил шоколадки!
Через полчаса официант приносит торт:- Официант, приготовьте, пожалуйста, торт и напишите: «Дорогому Васе!».
— Вам завернуть?
— Нет, я его здесь съем.