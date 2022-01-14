уморительные анекдоты на день (ФОТО)

Вчера я напилась, а Васька этим воспользовался.

— Что, изнасиловал?!

— Нет, сбежал.

После свидания с мужем, отбывающим срок, жена пришла к начальнику тюрьмы и просит дать ее супругу работу полегче.

— У нас еще никто не надорвался на клейке бумажных пакетов.

— Да, но он говорит, что еще по ночам какой-то тоннель копает..

Во время футбольного матча, на трибуне стадиона, жена спрашивает мужа:

— За что этого зрителя так ругают соседи?

— Он бросил бутылку в судью.

— Так ведь не попал!

— За то и ругают.

Шеф на собрании:

— Уважаемые коллеги! Кто из вас в этом году быстрее всех выполнит план, тот получит от меня шоколадку.

— Шеф, нам бы зарплату…

— Но я уже купил шоколадки!

Через полчаса официант приносит торт:- Официант, приготовьте, пожалуйста, торт и напишите: «Дорогому Васе!».

— Вам завернуть?

— Нет, я его здесь съем.