Пара отпраздновала 81 годовщину брака, хотя друзья предупреждали, что эти отношения долго не продержатся

0

Пара отметила 81 годовщину свадьбы, хотя еще в начале их отношений друзья предупреждали, что эти отношения долго не продлятся.

Рон и Джойс Бонд 4 января отпраздновали 81-ю годовщину свадьбы, что принесло им звание самой длинной супружеской пары в Британии, по данным SWNS.

«Мы никогда не ожидали достичь 81 года брака, мы знаем, что нам очень повезло достичь этой удивительной цели. Ощущения замечательные! В наших отношениях нет главного, мы оба даем и берем», — сказала 100-летняя Джойс.

Рон и Джойс Бонд 4 января отпраздновали 81-ю годовщину свадьбы

Рон и Джойс Бонд 4 января отпраздновали 81-ю годовщину свадьбы

102-летний Рон говорит, что иногда бывает трудно, однако важно работать над своими отношениями и беречь человека, который с тобой рядом.

_

«Иногда жизнь бывает трудной, но мы работаем вместе. Мы тоже заботимся друг о друге», — отметил он.

Пара поженилась в 1941 году. Они оба говорят, что это была любовь с первого взгляда, однако их друзья были не очень впечатлены этим. Они предупреждали Рона и Джойс, что эти отношения продлятся недолго.

«Мои родители – действительно вдохновляющая пара не только для меня и моего брата, но и для их внуков, правнуков и праправнуков. Вам нужно лишь провести с ними время, чтобы знать, что они любят и заботятся друг о друге, даже после 81 года брака», — говорит их дочь Эйлин.

Свою последнюю годовщину Рон и Джойс отпраздновали в Retirement Village и получили поздравления по радио благодаря своему сыну Биллу.

Поздравления от королевы Елизаветы

Поздравления от королевы Елизаветы

К тому же в прошлом году в честь своего 80-летия, пара даже получила специальную записку от королевы Елизаветы, которая поздравила их с впечатляющим событием.

Напомним, мужчина прожил 127 счастливых лет без болезней и раскрыл секрет долголетия: «главное это…». Согласно церковным записям он родился 127 лет назад

Также Знай писал, 107-летняя долгожительница получила грузовик пива в День рождения — Лучший сюрприз в жизни». Женщина выпивала по банке пива каждый день и дожила до 107 лет

Ранее сообщал Знай, 108-летний пенсионер незадолго до своей смерти встретился с тезкой-младенцем, трогательная история длиною в жизнь: «Вы не представляете…».

Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!


_