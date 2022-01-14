Пара отпраздновала 81 годовщину брака, хотя друзья предупреждали, что эти отношения долго не продержатся
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Пара отметила 81 годовщину свадьбы, хотя еще в начале их отношений друзья предупреждали, что эти отношения долго не продлятся.
Рон и Джойс Бонд 4 января отпраздновали 81-ю годовщину свадьбы, что принесло им звание самой длинной супружеской пары в Британии, по данным SWNS.
«Мы никогда не ожидали достичь 81 года брака, мы знаем, что нам очень повезло достичь этой удивительной цели. Ощущения замечательные! В наших отношениях нет главного, мы оба даем и берем», — сказала 100-летняя Джойс.