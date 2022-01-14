Пара отпраздновала 81 годовщину брака, хотя друзья предупреждали, что эти отношения долго не продержатся

Поздравления от королевы Елизаветы

К тому же в прошлом году в честь своего 80-летия, пара даже получила специальную записку от королевы Елизаветы, которая поздравила их с впечатляющим событием.

Напомним, мужчина прожил 127 счастливых лет без болезней и раскрыл секрет долголетия: «главное это…». Согласно церковным записям он родился 127 лет назад

Также Знай писал, 107-летняя долгожительница получила грузовик пива в День рождения — Лучший сюрприз в жизни». Женщина выпивала по банке пива каждый день и дожила до 107 лет

Ранее сообщал Знай, 108-летний пенсионер незадолго до своей смерти встретился с тезкой-младенцем, трогательная история длиною в жизнь: «Вы не представляете…».

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