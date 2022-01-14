Необычные находки, которые изменили отношение людей к близким (фото)

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Согласно многочисленным исследованиям и  статистике, мы врем каждый день. Иногда по мелочам, а порой и по-крупному. Как правило, вранье затрагивает наших родственников, друзей и вторых половинок. Конечно, иногда правда всплывает наружу — например, если кто-то находит то, что не должен был найти.

«Мама всегда говорила, что отец был злым. Я чувствовал вину за то, что любил его. Когда папы не стало, я разбирал его вещи и узнал, что он иногда не покупал себе продукты, чтобы отдать деньги нам»

Необычные находки, которые изменили отношение людей к близким (фото)

«Когда дедушка скончался, мы нашли его дневник. Не удержались и прочитали. Оказывается, все эти годы он страшно тосковал по бабушке, а мы и не догадывались»

Необычные находки, которые изменили отношение людей к близким (фото)

«Встречались с девушкой 2 года. Случайно открыл ее почту и увидел откровенный диалог с каким-то парнем. Этим парнем оказался мой женатый друг, которого я знал много лет»

Необычные находки, которые изменили отношение людей к близким (фото)

«Мне был 21 год, и я влюбилась в парня 28 лет. Однажды нашла в его шкафу паспорт. Оказалось, ему было 38 и он мне все время врал! Потому что боялся, что я не захочу встречаться со „стариком“»

Необычные находки, которые изменили отношение людей к близким (фото)

«В 8 лет я нашла в мамином пакете подарочную упаковку с надписью: „Резиновые изделия“. Была в шоке. Эту коробку я получила на Рождество. Внутри находились галоши, а не что-то другое. К счастью. Просто за несколько дней до этого двоюродный брат рассказал мне о том, откуда берутся дети, и о том, что такое „резиновое изделие“. Так что, когда я нашла у мамы коробку с таким названием, была шокирована»

Необычные находки, которые изменили отношение людей к близким (фото)

«Нашел старое письмо, адресованное маме, которая из сил выбивалась, чтобы выплачивать взносы за мою трубу»

Необычные находки, которые изменили отношение людей к близким (фото)

«Переделывали дедушкин подвал и нашли это. У меня такое ощущение, что это он стоит передо мной и кричит: «Все мои труды накрылись медным тазом, глупые вы засранцы! 1975 год»»

Необычные находки, которые изменили отношение людей к близким (фото)

«Каждый раз, когда собираю обед сыну, пишу ему записку. Сегодня обнаружила, что сын бережно хранит каждую из них»

Необычные находки, которые изменили отношение людей к близким (фото)

«Мама нашла у бабушки открытку с монетками. Эти монетки ей на день рождения подарил я, когда мне было 2 года. Она хранила их всю жизнь»

Необычные находки, которые изменили отношение людей к близким (фото)

«Нашел нечто удивительное в гараже дедушки»

Необычные находки, которые изменили отношение людей к близким (фото)

«Нашел сейф в доме бабули и вскрыл его. Внутри лежали старые монеты и оружие»

Необычные находки, которые изменили отношение людей к близким (фото)

«Обнаружил у себя дома какой-то аппарат. Он в отличном состоянии, по-моему, даже не использовался»

Необычные находки, которые изменили отношение людей к близким (фото)

«Нашел кассету у родителей. Не знаю, смеяться или плакать»

Необычные находки, которые изменили отношение людей к близким (фото)

«Нашел у дедушки ответ на его заявку в космонавты»

Необычные находки, которые изменили отношение людей к близким (фото)

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