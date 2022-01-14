Необычные находки, которые изменили отношение людей к близким (фото)

Согласно многочисленным исследованиям и статистике, мы врем каждый день. Иногда по мелочам, а порой и по-крупному. Как правило, вранье затрагивает наших родственников, друзей и вторых половинок. Конечно, иногда правда всплывает наружу — например, если кто-то находит то, что не должен был найти.