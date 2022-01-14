Необычные находки, которые изменили отношение людей к близким (фото)

Согласно многочисленным исследованиям и статистике, мы врем каждый день. Иногда по мелочам, а порой и по-крупному. Как правило, вранье затрагивает наших родственников, друзей и вторых половинок. Конечно, иногда правда всплывает наружу — например, если кто-то находит то, что не должен был найти.
«Мама всегда говорила, что отец был злым. Я чувствовал вину за то, что любил его. Когда папы не стало, я разбирал его вещи и узнал, что он иногда не покупал себе продукты, чтобы отдать деньги нам»
«Когда дедушка скончался, мы нашли его дневник. Не удержались и прочитали. Оказывается, все эти годы он страшно тосковал по бабушке, а мы и не догадывались»
«Встречались с девушкой 2 года. Случайно открыл ее почту и увидел откровенный диалог с каким-то парнем. Этим парнем оказался мой женатый друг, которого я знал много лет»
«Мне был 21 год, и я влюбилась в парня 28 лет. Однажды нашла в его шкафу паспорт. Оказалось, ему было 38 и он мне все время врал! Потому что боялся, что я не захочу встречаться со „стариком“»
«В 8 лет я нашла в мамином пакете подарочную упаковку с надписью: „Резиновые изделия“. Была в шоке. Эту коробку я получила на Рождество. Внутри находились галоши, а не что-то другое. К счастью. Просто за несколько дней до этого двоюродный брат рассказал мне о том, откуда берутся дети, и о том, что такое „резиновое изделие“. Так что, когда я нашла у мамы коробку с таким названием, была шокирована»
«Нашел старое письмо, адресованное маме, которая из сил выбивалась, чтобы выплачивать взносы за мою трубу»
«Переделывали дедушкин подвал и нашли это. У меня такое ощущение, что это он стоит передо мной и кричит: «Все мои труды накрылись медным тазом, глупые вы засранцы! 1975 год»»
«Каждый раз, когда собираю обед сыну, пишу ему записку. Сегодня обнаружила, что сын бережно хранит каждую из них»
«Мама нашла у бабушки открытку с монетками. Эти монетки ей на день рождения подарил я, когда мне было 2 года. Она хранила их всю жизнь»
«Нашел нечто удивительное в гараже дедушки»
«Нашел сейф в доме бабули и вскрыл его. Внутри лежали старые монеты и оружие»
«Обнаружил у себя дома какой-то аппарат. Он в отличном состоянии, по-моему, даже не использовался»
«Нашел кассету у родителей. Не знаю, смеяться или плакать»
«Нашел у дедушки ответ на его заявку в космонавты»
adme