часто назначаемые лекарства могут вызвать повреждение почек

Высокое кровяное давление затрагивает миллиард человек во всем мире. «Хитрость» высокого кровяного давления заключается в том, что у него не так много симптомов, из-за чего его трудно заметить. Но если высокое давление не лечить, это может привести к проблемам со здоровьем, включая сердечные приступы и инсульты. Для контроля высоких показателей некоторым людям назначают лекарства от артериального давления.

Существуют различные виды лекарств для лечения высокого кровяного давления. Некоторым людям может даже понадобиться принимать комбинацию разных препаратов. Подобное лечение может не заставить вас чувствовать себя иначе, но оно все еще работает, объясняет NHS.

Одним из распространенных препаратов, назначаемых в основном лицам моложе 55 лет, является ингибитор АПФ.

Новое исследование Медицинской школы Университета Вирджинии (UVA) показало, что этот «обычно назначаемый» препарат для лечения высокого кровяного давления может способствовать повреждению почек. Исследование связало это беспокойство с длительным использованием ингибитора АПФ.

Исследование показало, что в этом играют роль специализированные почечные клетки, называемые клетками ренина. Они производят ренин, который является жизненно важным гормоном, помогающим организму регулировать кровяное давление.

Но вредные изменения в клетках ренина могут привести к проникновению клеток в стенки кровеносных сосудов почек. Это приводит к наращиванию гладкомышечных клеток, в результате чего сосуды утолщаются и становятся жесткими. Из-за чего кровь не может течь через почки должным образом.

Результаты исследования показывают, что длительный прием препаратов, ингибирующих ренин-ангиотензиновую систему, таких как ингибиторы АПФ, оказывает аналогичный эффект.

Исследователи признают, что лекарства могут быть «спасительными для пациентов», поэтому они подчеркивают важность продолжения лечения.

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