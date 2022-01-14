В Atlantic Council раскритиковали госрегулирование цен на газ в Украине

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Американский аналитический центр Atlantic Council считает, что Украина может увеличить добычу газа на 50% и стать экспортером ресурса, если государство позволит частным инвесторам свободно заниматься добычей газа без регулирования цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление специалиста по экономике Восточной Европы и старшего научного сотрудника Atlantic Council Андерса Аслунда.

«Долгие десятилетия говорилось, что Украина должна увеличить добычу газа на 50%, или на 10 млрд куб. м примерно за 5 лет, и это легко можно сделать, позволив частным производителям газа свободно заниматься добычей без регулирования цен», — сказал он.

Аслунд подчеркнул, что для увеличения добычи газа правительство Украины должно позволить частным компаниям получать новые лицензии на добычу газа.

Также он отмечает, что в 2021 году государственные компании снизили добычу газа, в то время как частные компании продолжали ее увеличивать.

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«Украина может относительно легко стать экспортером газа через несколько лет, если рынок позволит развивать местную добычу газа, если частные инвесторы будут поощряться, потому что Украина, как и сегодня, является крупным газовым ресурсом в Европе», — подытожил Аслунд.

Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям-производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.

Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 6000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.

Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительство о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.

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