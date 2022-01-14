В Atlantic Council раскритиковали госрегулирование цен на газ в Украине

Американский аналитический центр Atlantic Council считает, что Украина может увеличить добычу газа на 50% и стать экспортером ресурса, если государство позволит частным инвесторам свободно заниматься добычей газа без регулирования цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление специалиста по экономике Восточной Европы и старшего научного сотрудника Atlantic Council Андерса Аслунда.

«Долгие десятилетия говорилось, что Украина должна увеличить добычу газа на 50%, или на 10 млрд куб. м примерно за 5 лет, и это легко можно сделать, позволив частным производителям газа свободно заниматься добычей без регулирования цен», — сказал он.

Аслунд подчеркнул, что для увеличения добычи газа правительство Украины должно позволить частным компаниям получать новые лицензии на добычу газа.

Также он отмечает, что в 2021 году государственные компании снизили добычу газа, в то время как частные компании продолжали ее увеличивать.