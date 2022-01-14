Наглые коты, считающие хозяев своими питомцами (фото)

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Фото наглых пушистых морд, чьи хозяева уже давно поняли: этих хулиганов не перевоспитать. Они не только не злятся на хвостатых злодеев, но и спускают им с лап практически все.

«Его любимое место для сна»

Наглые коты, считающие хозяев своими питомцами (фото)

«Кто-нибудь, пожалуйста, скажите ему, чтобы он перестал приносить домой земляных червей. Я люблю его и горжусь его недавно открывшимися охотничьими способностями, но оно того не стоит»

Наглые коты, считающие хозяев своими питомцами (фото)

«У него около 7 разных кроватей, а он все равно предпочитает висеть на спинке стула. Ну почему?»

Наглые коты, считающие хозяев своими питомцами (фото)

«Вот что сделал Джерри, когда я сказал ему не сидеть на клавиатуре»

Наглые коты, считающие хозяев своими питомцами (фото)

«Наш кот решил, что кухонному столу следует придать более авангардный вид»

Наглые коты, считающие хозяев своими питомцами (фото)

«Его любимое место — в дверях туалета, и он отказывается его покидать. Мы смирились и просто не закрываем дверь»

Наглые коты, считающие хозяев своими питомцами (фото)

«Чувствуй себя комфортно, не обращай на меня внимания»

Наглые коты, считающие хозяев своими питомцами (фото)

«Это не та расслабляющая ванна, которую я запланировала»

Наглые коты, считающие хозяев своими питомцами (фото)

«Вот какова судьба очень дорогой фокаччи с розмарином, которую принес мой друг. Естественно, виновник был весьма доволен собой, когда мы его нашли»

Наглые коты, считающие хозяев своими питомцами (фото)

«Он делает так каждый раз, когда его лапкам становится холодно»

Наглые коты, считающие хозяев своими питомцами (фото)

«Мой муж услышал грохот, побежал на шум и обнаружил, что наш Алфи нашел кошачью мяту и устроил вечеринку»

Наглые коты, считающие хозяев своими питомцами (фото)

«Мой кот постоянно прыгает на дверь и исследует потолок. Понятия не имею, как он туда запрыгивает и тем более помещается»

Наглые коты, считающие хозяев своими питомцами (фото)

«Кто-то повадился красться по ночам и безжалостно расправляться с маслом. И хотя все мы знаем, кто это, он ни разу еще не был пойман с поличным»

Наглые коты, считающие хозяев своими питомцами (фото)

«Вот как я сегодня проснулся. Кошка сама накрылась одеялом»

Наглые коты, считающие хозяев своими питомцами (фото)

«Очередная попытка исследовать каждый уголок дома»

Наглые коты, считающие хозяев своими питомцами (фото)

«Эта новая скатерть закрывала мне обзор. Я ее починил»

Наглые коты, считающие хозяев своими питомцами (фото)

«Моя мама утверждает, что его подставили другие наши кошки, но я на это не куплюсь»

Наглые коты, считающие хозяев своими питомцами (фото)

«Похоже, наш маленький пушистый хитрец действительно очень хочет эту курицу»

Наглые коты, считающие хозяев своими питомцами (фото)

«Этот негодяй обнаружил, что может открывать и закрывать шкаф всю ночь»

Наглые коты, считающие хозяев своими питомцами (фото)

«Потому что защитные сетки — для неудачников»

Наглые коты, считающие хозяев своими питомцами (фото)

«Давай, почисти меня, человек»

Наглые коты, считающие хозяев своими питомцами (фото)

«Он каждый день притворяется, что застрял в сумке. Если ты попытаешься ему помочь, он легко освобождается и начинает атаковать»

Наглые коты, считающие хозяев своими питомцами (фото)

«Наш кот защищает дом от почты»

Наглые коты, считающие хозяев своими питомцами (фото)

«Похоже, деньги на кошачье дерево я потратил впустую»

Наглые коты, считающие хозяев своими питомцами (фото)

«Каждый раз, как я иду мыться, кот наблюдает за мной из таза»

Наглые коты, считающие хозяев своими питомцами (фото)

«Еще ни одно блюдо не было приготовлено без котоконтроля и котодегустации»

Наглые коты, считающие хозяев своими питомцами (фото)

«Каждое утро я просыпаюсь от этого взгляда, потому что пора есть»

Наглые коты, считающие хозяев своими питомцами (фото)

«Мася везде»

Наглые коты, считающие хозяев своими питомцами (фото)

«Хотела попросить кота не царапать диван, но, кажется, сейчас не лучший момент для этого разговора»

Наглые коты, считающие хозяев своими питомцами (фото)

«На этом стуле лежу я! И на этом тоже»

Наглые коты, считающие хозяев своими питомцами (фото)

wuzzup.ru