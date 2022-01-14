когда вам следует прекратить принимать «солнечные» добавки

Основным способом получения витамина D является воздействие солнечного света, и его трудно получить с пищей. Вот почему многие люди принимают добавки. Но не обязательно постоянно принимать таблетки.

Витамин D содержится в небольшом количестве продуктов, включая жирную рыбу, красное мясо, яичные желтки и обогащенные продукты. Но лучше всего выходить на солнечный свет или принимать добавки.

С конца марта до конца сентября вам не нужно принимать добавки с витамином D. Когда наступит октябрь, вам нужно будет принимать добавку витамина D каждый день до конца марта.

По данным NHS, таблетки 10 мкг в день должно быть достаточно для большинства людей, но обратитесь к врачу, чтобы узнать, сколько конкретно вам нужно.

Взрослые никогда не должны принимать более 100 мкг витамина D в день, дети в возрасте от 1 до 10 лет должны принимать более 50 мкг, а дети в возрасте до 12 месяцев не должны принимать более 25 мкг в день.

Витамин D особенно важен во время пандемии, потому что витамин D играет роль в укреплении вашей иммунной системы. Исследователи из Эдинбургского университета обнаружили, что витамин D влияет на механизм иммунной системы организма и на способность дендритных клеток активировать Т-клетки. У здоровых людей Т-клетки играют решающую роль в борьбе с инфекциями.

Исследования на мышах и людях показали, что витамин D заставляет дендритные клетки производить больше CD31 на своей поверхности, препятствуя активации Т-клеток.По сути, дефицит витамина D может сделать вас более восприимчивыми к аутоиммунным заболеваниям.

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