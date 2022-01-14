Банки без объяснений могут блокировать карты своих клиентов

Украинские банки имеют право заблокировать карту клиента и обратиться за пояснениями. Это может произойти в случае нетипичных операций, не отвечающих финансовым возможностям клиента. Такая норма предусмотрена в законе о финмониторинге.

Согласно нормам закона, банки должны идентифицировать плательщиков. Если за один день на счет поступят несколько платежей по 5 тысяч гривен, банк может временно заблокировать счет и обратиться за пояснениями.

Под особый контроль попадают анонимные переводы, когда отправитель не подтверждает свое лицо во время совершения сделки.

Кроме этого, каждый украинский банк проводит собственный финмониторинг и по своему усмотрению может заблокировать любую транзакцию, которую считает подозрительной.

Обратите внимание, что до 5 тысяч гривен можно пополнить наличными счет или карточку без идентификации личности.

Нормы закона не распространяются на:

оплату жилищно-коммунальных услуг, оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);

уплату кредита на сумму до 30 тысяч гривен;

переводы для оплаты товаров и услуг, которые осуществлены плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

все наличные переводы в пределах Украины на сумму до 5 тысяч гривен;

снятие средств со счета.

В сентябре 2021 года максимальная сумма переводов без идентификации была увеличена на 1 гривну. Закон приняли потому, что чаще всего украинцам было неудобно переводить сумму до 4 999 гривен, поэтому ее решили округлить.

Кроме того, в 2021 году в Верховной Раде была попытка поднять максимальную сумму анонимных переводов до 25 тысяч гривен, однако решение было отложено. В то же время банки устанавливают собственные нормы системы финмониторинга, жесткость которых может отличаться.

Что делать, если карту заблокировали:

Звоните в банк. Номер телефона находится на обратной стороне карты, на сайте банка или в мобильном приложении. Сотрудник банка запросит данные паспорта и кодовое слово (каждый банк по-своему идентифицирует клиента) и выяснит причину блокировки. Также, для того чтобы разблокировать банковскую карту, финансовое учреждение может потребовать от ее владельца подать заявление в письменной форме непосредственно в офис или филиал банка. Если блокировка произошла из-за ошибочного ввода PIN-кода, карту можно разблокировать, используя дистанционные каналы обслуживания.

Если телефон поддерживает режим тонового набора номера, у некоторых банков существует экстренная кнопка блокировки/разблокировки карты. Так вас сразу соединят с оператором без очереди. Если вы находитесь в международном роуминге, сэкономите немало денег.

Если карту заблокировал банк, но вы можете подтвердить свои последние операции, ее разблокируют. Если карту заблокировали по инициативе платежной системы, разблокировать ее не удастся – только перевыпустить.

Ранее мы сообщали, что доходы украинцев начнут проверять благодаря косвенным методам контроля. Налоговой службе удастся провести такую проверку, если неофициальный доход поступал на банковские карты украинцев.