Почему порой исчезает свет? Объяснение операторов энергосетей

Плановые работы на электросетях обусловлены их обслуживанием и присоединением новых потребителей – ГС «Умные электросети Украины»

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Плановые работы на электросетях необходимы для ее регламентного обслуживания и присоединения к ним новых потребителей. Их выполнение предусмотрено законодательством. Они не имеют отношения к так называемым «веерным» отключениям электроэнергии.

Об этом сообщили в общественном союзе «умные электросети Украины», объединяющем операторов системы распределения, пишет Главком.

Общественный Союз «Умные электросети Украины» отметила, что плановые отключения – это кратковременные отключения света, которые необходимы для того, чтобы электрики могли без угрозы жизни и здоровью проводить работы на электрооборудовании для его починки или подключения новых потребителей. Они предусмотрены законодательством и должны происходить круглый год.

По сообщению Союза, сейчас распространяется недостоверная информация, что компании запланировано отключают свет через «веерные» отключения.