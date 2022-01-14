Ученые нашли способ сделать продукты полезнее

Ученые индустриального университета (ТИУ) изобрели инновационную технологию обогащения продуктов питания, которые повышают биодоступность минеральных веществ организмом, сообщили в пресс-службе вуза.

«Мы создаем инновационные нанобиоэмульсии на основе водного настоя лекарственных растений, аминокислотно-фосфолипидно-минерального комплекса, брусничного пектина. Использование нанобиоэмульсий позволяет удвоить усвояемость биологически активных веществ из функционального продукта по сравнению со смесью аналогичных ингредиентов», – сказал заведующий кафедрой товароведения и технологии продуктов питания ТИУ профессор Владимир Попов.

По его словам, сырьём для приготовления нанобиоэмульсий являются арктические плоды шикши, брусники, калины, рябины, цветы и листья кипрея узколистного, листья подорожника, а также природный лецитин, березовый бетулин и брусничный пектин. Наночастицы имеют увеличенную площадь поверхности и меньшую чувствительность как к высоким, так и к низким температурам, уточнил он.

Синтезированные нанобиоэмульсии помогут создать пищевые продукты, эффективные для профилактики и снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, повышения иммунитета, стрессоустойчивости и сопротивляемости организма. На настоящий момент, по словам авторов технологии, эти нанобиоэмульсии прошли все необходимые испытания по показателям безопасности, уровню содержания витаминов, солей тяжёлых металлов. Обогащать ими можно самые разнообразные продукты: хлебобулочные изделия, молочную продукцию, крупы, любые пищевые смеси, мясные и рыбные изделия.

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