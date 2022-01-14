Биохимик сказал, где чаще всего мутирует коронавирус

Источник мутаций
Поэтому можно предположить, что наиболее благоприятной средой для появления новых штаммов коронавируса является организм невакцинированного человека. Об этом рассказал биохимик Национальной академии наук и председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны Сергей Комисаренко.
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В результате мутаций могут появляться новые, более опасные варианты вируса, которые имеют более устойчивые показатели и быстрее распространяются.
Невакцинированный человек – это замечательный источник для развития и появления новых вариантов вируса. Мутации будут происходить, потому что у нас, к сожалению, еще много людей, которые не являются вакцинированными,
– отметил Комиссаренко.
Также эксперт отметил, что микс в организме одного человека гриппа и COVID-19 – очень угрожающий.
«Наша иммунная система умеет различать различные вирусы и бороться с ними, но при такой двойной нагрузке она может не выдержать. Поэтому крайне важно вакцинироваться и против COVID – 19, и против гриппа», — подчеркнул академик.
Почему вирус мутирует
Вирус – это мелкий агент, который является крайне нестабильным и во время передачи своего генетического материала (РНК, если речь идет про коронавирус) происходят небольшие изменения в этом генетическом материале.
Для того, чтобы накапливались мутации, надо, чтобы вирус длительное время сохранялся в клетках организма человека (вне которых он жить не может).
Можно ли одновременно заболеть гриппом и коронавирусом
Человек действительно может одновременно болеть гриппом и COVID-19. Информацию подтвердили в Центре общественного здоровья Украины. Там подчеркнули, что при появлении первых симптомов болезни следует обязательно обратиться к семейному врачу, а не заниматься самолечением.
Как защититься от гриппа и COVID-19
- Прививка против гриппа делается 1 раз в год. Приобрести вакцину можно в аптеке, а прививаться в амбулаториях семейного врача или в частных медучреждениях.
- Вакцинация против COVID-19 является бесплатной. Ее проводит в государственных пунктах прививки.