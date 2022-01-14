Трогательное поздравление защитников с передовой дошло до Нью-Йорка и Сирии: «Герои навеки!»

На обращение ответили не только граждане Украины, но и за рубежом
В ночь с 13 на 14 января тысячи украинцев традиционно отмечали Старый Новый год. Праздничную щедривку выполнили и наши защитники — военные записали видео-обращение с пожеланиями мира и здоровья. Слова благодарности и пожелания скорейшего возвращения домой высказали не только жители Украины, но и за рубежом.
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Обращение из Попасной: «»Град» и снайпер пусть вас минует!»
Видезапись поздравления опубликовала в Фейсбуке общественная активистка Анна Гопко, которая вместе с военными записала обращение на границе г. Попасная Луганской области.
«Поздравляем вас, все добрые люди — пусть помощь Божья всегда с вами будет! А «Град», «Смерч» и снайпер пусть вас минует!», — с такими словами защитники обратились ко всем украинцам.
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На поздравления сразу откликнулись сотни украинцев с пожеланиями военным крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой.
«Героям Слава! Скорейшего возвращения домов с победой и в крепком в здравии! Спасибо!»,- пишет автор одного из комментариев Леся Антонович.
Комментарий-скриншот
Слова благодарности из-за рубежа: «Героям Слава!»
На видео-обращение военных мгновенно отреагировали и жители других стран — в частности, США и Сирии.
Нью-Йорк-фото из Фейсбука
«Трижды слава украинским воинам на передовой. Пусть Новорожденное Дитя Божье бережет и благословит вас. Держите порох сухим, а прицел точным. Высоко и гордо несите украинский Стяг. Вы наследники вечных героев Украинской Нации. Счастливой охоты. Веселых Праздников! Счастливого Нового Года!»,- написал украинец Игорь Длабоха, проживающий в Ньй-Йорке.
Игорь Длабоха — фото из Фейсбук
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Легкого 14 января пожелали украинцам и пограничники из горного патруля.
Комментарий-скриншот
В ответ пользователи поздравили ребят с праздником с пожеланием беречь Украину.
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Редакция Знай.uа тоже приобщается к поздравлениям и желает всем нашим читателям здоровья, мира и уюта в грядущем 2022 году. Пусть Украину обойдут войны, болезни и все невзгоды – желаем вам счастливого Нового Года.
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