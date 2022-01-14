Трогательное поздравление защитников с передовой дошло до Нью-Йорка и Сирии: «Герои навеки!»

Комментарий-скриншот

Редакция Знай.uа тоже приобщается к поздравлениям и желает всем нашим читателям здоровья, мира и уюта в грядущем 2022 году. Пусть Украину обойдут войны, болезни и все невзгоды – желаем вам счастливого Нового Года.

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